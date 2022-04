"Nổ" chạy việc cho lính rồi ôm tiền tỷ bỏ trốn, cựu quân nhân lãnh 15 năm tù

TPO - Chiều 6/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Diện (50 tuổi, quê Quảng Bình) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Diện trước đây là quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Phòng chính trị, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân (phục viên ngày 19/6/2018). Trong thời gian tại ngũ, Diện “nổ” có thể đưa chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp, cũng như xin việc làm tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng để nhận tiền, tiêu xài cá nhân.

Đơn cử, ngày 28/7/2016, ông Lê Quang Huyền (quê Nghệ An) đưa Diện 300 triệu đồng để Diện lo lót đưa con trai là Lê Văn Tân đi học lớp Trung cấp An ninh soi chiếu tại Học viện Hàng không TP HCM. Diện cam kết sau 9 tháng đào tạo, ra trường sẽ đưa về làm việc tại sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua xác minh tại Phòng Tổ chức nhân sự Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, từ năm 2019 đến nay không có hồ sơ nào tên Lê Văn Tân nộp dự tuyển vào làm nhân viên an ninh sân bay.

Cùng thủ đoạn, Diện đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Trần Xuân Thành 660 triệu đồng; chị Bùi Thị Dung 300 triệu đồng; anh Đỗ Văn Hùng 224 triệu đồng.

Ngoài ra, Diện còn nhận của anh Nguyễn Khánh Tùng 530 triệu đồng để xin chuyển quân nhân chuyên nghiệp cho hai cháu của anh Tùng nhưng không được.

Tổng số tiền Diện chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 2 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Diện bán nhà và bỏ trốn. Đến ngày 3/5/2021, bị cáo Diện bị bắt theo quyết định truy nã số 07 ngày 15/6/2020.

Tại tòa, bị cáo Diện đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, đồng thời đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án nghiêm để làm gương.

Sau khi xem xét các tình tiết và lời khai của bị cáo tại tòa, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Diện mức án 15 năm tù giam. Đồng thời, TAND TP Đà Nẵng cũng tuyên buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.