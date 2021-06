Vụ toà huyện lập khống 57 hồ sơ xét xử: Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông nói gì?

TPO - Trong 16 bị can vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đề nghị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Cướp tài sản”, có hai bị can là cựu cán bộ công an. Hai bị can này đã hướng dẫn nhóm cướp cách thức dàn cảnh, va chạm ô tô với bị hại để cướp tài sản.