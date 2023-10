Những ứng viên đặc biệt trong mùa xét công nhận giáo sư, phó giáo sư 2023

TPO - Trong số 648 ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 có nhiều ứng viên đặc biệt.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) vừa công bố danh sách các ứng viên được HĐGS ngành/liên ngành (sau đây gọi là HĐGS ngành) đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2023. Theo đó có 648 ứng viên trong danh sách này đến từ 28 HĐGS ngành.

Năm nay các ứng viên được đề xuất đủ tiêu chuẩn có những điểm đặc biệt.

Ngành Khoa học An ninh có 1 ứng viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS là ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Hòa Bình là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV. Ông có trình độ PGS. TS Luật.

Từ 1975 - 1980, ông Bình là học viên Trường Trung cấp Công an Hải Phòng; sinh viên, Tiểu đội trưởng, Đại học An ninh nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp, ông công tác trong ngành Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng sau đó chuyển tới Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, giữ chức Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra án tham nhũng. Ông được phong hàm Thiếu tướng Công an (tháng 4/2007).

Từ 2008, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 6/2010).

Giai đoạn từ tháng 7/2011 - 4/2016, ông được bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Từ tháng 4/2016 đến nay, ông được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao.

3 ứng viên giáo sư sinh năm 1984

Danh sách ứng viên được HĐGS cơ sở đề xuất đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh GS năm 2023 có 4 người sinh năm 1984, ứng viên trẻ nhất cho vị trí này.

Còn tại danh sách ứng viên được HĐGS ngành đề xuất chỉ còn 3 người là Nguyễn Đại Hải (sinh ngày 5/11/1984, quê Hải Hậu, Nam Định), ngành Hóa học Viện Công nghệ hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đoàn Thái Sơn (sinh ngày 5/10/1984, quê Nam Trực, Nam Định), ngành Toán học Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trần Xuân Bách (sinh ngày 5/10/1984, quê Thường Tín, Hà Nội), ngành Y học Trường Đại học Y Hà Nội.

1 ứng viên không được đề xuất thuộc ngành Toán.

Ứng viên được HĐGS ngành đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS lớn tuổi nhất sinh năm 1956 là PGS. TS Nguyễn Thị Kim Đông, ngành Chăn nuôi, đến từ Trường ĐH Tây Đô.

3 ứng viên phó giáo sư trẻ nhất 33 tuổi

Cũng theo danh sách từ HĐGS cơ sở và HĐGS ngành, năm nay có 3 ứng viên trẻ nhất được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận PGS đều sinh năm 1990 gồm TS Lê Thanh Hải đến từ Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; TS Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Trường ĐH Kinh tế TPHCM; TS Phan Thị Thu Hiền, Trường ĐH Ngoại thương.

Bên cạnh đó, 2 ứng viên được HĐGS ngành đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh PGS lớn tuổi nhất cùng sinh năm 1956 là TS Lê Khánh Điền, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn và TS Vũ Dương, Trường ĐH Duy Tân. Đây là 2 ứng viên PGS của liên ngành Cơ khí - Động lực.