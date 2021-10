Những trường hợp nào phải xét nghiệm SARS-CoV-2 khi qua chốt kiểm soát ở Nghệ An?

TPO - Người dân vào tỉnh Nghệ An chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3...

Chiều 16/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, người dân vào tỉnh Nghệ An chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3 và 19 tỉnh, thành phía Nam (TPHCM, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh).

“Đây là hướng dẫn tạm thời, căn cứ điều kiện thực tế của Nghệ An và sẽ có thay đổi tùy diễn biến tình hình dịch”, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho hay.

Về cách ly y tế, đối với địa bàn có dịch và 4 tỉnh, thành phố: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19: cách ly tại nhà, nơi cư trú 7 ngày và xét nghiệm nhanh hoặc RT-PCR 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

Người chưa tiêm đủ vắc xin phòng COVID-19: cách ly tập trung 7 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày và xét nghiệm 3 lần.

Người chưa tiêm sẽ thực hiện cách ly tập trung trong 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày và xét nghiệm ít nhất 3 lần.

Đối với người đi từ khu vực nguy cơ cao (cấp độ 3) và 15 tỉnh, thành phố còn lại gồm: Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh và Bến Tre.

Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh xuất viện: theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, nơi lưu trú và xét nghiệm ngày cuối.

Người chưa tiêm đủ: cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 7 ngày, xét nghiệm 2 lần.

Người đi từ khu vực nguy cơ (cấp 2) và khu vực bình thường mới: chỉ cần khai báo y tế.

Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 2.010 ca dương tính SARS-CoV-2 tại 21 địa phương. Nghệ An hiện cách ly tập trung hơn 12.000 người và tổ chức tiêm được 865.165 liều vắc xin phòng COVID-19.