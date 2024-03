Những trải nghiệm 'đặc quyền' tại A&T Sky Garden

Là căn hộ cao cấp phân khúc B+ hiếm hoi trên thị trường sở hữu vị trí đắc địa “3 mặt hướng thủy” cùng địa thế độc tôn “Cạnh Sông – Bên Hồ – Trong Phố”, A&T Sky Garden không chỉ có giá trị để đầu tư sinh lời mà còn mang đến cho Khách hàng chốn an cư với những trải nghiệm ‘ đặc quyền” dành riêng cho cư dân.

Sống xanh: Sức hút từ trải nghiệm tầm view “3 mặt hướng thủy”

A&T Sky Garden tọa lạc tại vị trí trung tâm giữa các Dòng sông, một mặt hướng về sông Sài Gòn – nơi được xem là khởi nguồn thịnh vượng, hai mặt còn lại được bao bọc bởi sông Lái Thiêu cùng Hồ Gươm Xanh đã tạo nên tầm view độc đáo “3 mặt hướng thủy”.

Đồng thời, đặc quyền trải nghiệm của A&T Sky Garden còn đến từ địa thế độc tôn “Cạnh Sông – Bên Hồ – Trong Phố” giúp cho cư dân nơi đây mặc dù sống giữa lòng đô thị sầm uất song vẫn được tận hưởng không gian sống xanh, trong lành hiếm nơi nào có được.

Bên cạnh đó, với lối thiết hiện đại, tập trung mang đến không gian sống đẳng cấp nhất cho từng phân khu chức năng của căn hộ, A&T Sky Garden đã được đặc biệt thiết kế để 100% các phòng ngủ đều được đón gió và ánh sáng trực tiếp, đồng thời 90% căn hộ có view sông để mỗi ngày cư dân đều có thể đón nguồn năng lượng tươi mới cùng vượng khí dồi dào từ vùng đất trù phú ngay sát cạnh Sài Gòn.

Sống Sang: Đa tiện ích, đa tầng trải nghiệm và bàn giao chuẩn cao cấp tại A&T Sky Garden

A&T Sky Garden là một biểu tượng thịnh vượng giúp hiện thực hóa giấc mơ nâng tầm đẳng cấp sống cho cư dân của Chủ đầu tư A&T Group.

Khu căn hộ có 4 tầng đỗ xe và hơn 25 tiện ích được bố trí hợp lý xuyên suốt 8 tầng của khu căn hộ đảm bảo mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm tại gia cho cư dân như: Hồ bơi chân mây, vườn nướng BBQ, phòng yoga, phòng tập gym, khu vực đồi leo và vui chơi trẻ em, thư viện đọc sách, phòng golf 3D, khu tập thể thao ngoài trời, nhà trẻ quốc tế, công viên, siêu thị .... nổi bật nhất phải kể đến là khu vườn trên mây tại tầng thượng và 2 cây cầu Sky Bridge tại tầng 21 và tầng thượng của tòa nhà.

Được lấy cảm hứng từ cầu Sky Bridge của Marina Bay Sands tại vịnh Marina, 2 cây cầu Sky Bridge của A&T Sky Garden giúp kết nối 2 tháp A&B tại tầng 21 và khu vực tầng thượng. Đây không chỉ là điểm kết nối liền mạch của cộng đồng cư dân mà còn là điểm check in độc đáo và đầy lãng mạn với không gian bao la, rộng mở, tràn ngập sắc xanh của hoa lá với tầm view “triệu đô” trực diện, hướng thẳng ra sông Sài Gòn.

Khu vườn trên mây A&T Sky Garden là tiện ích nổi bật nhất và được Chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết thiết kế. Đây chính là không gian thư giãn nghỉ ngơi, giảm căng thẳng giúp cân bằng Thân – Tâm - Trí của cư dân tương lai. Đặc biệt, khu vườn trên mây còn sở hữu tầm view đắt giá, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp lung linh của 2 dòng sông và Hồ Gươm Xanh; đồng thời cảm nhận nhịp sống nhộn nhịp từ bình minh đến hoàng hôn của khu vực dân cư năng động phát triển ngay tại cửa Bắc Sài Gòn.

Trái ngược với không gian an yên của khu vườn trên mây và cầu Sky Bridge, khu vực tầng 4 lại là điểm vui chơi giải trí đầy sôi động, với các tiện ích như: Cửa hàng mua sắm, khu cafe, quầy bar, nhà hàng, Family Garden… và đặc biệt là hồ bơi chân mây, nơi tất cả cư dân có thể thỏa thích đắm chìm trong dòng nước xanh mát, ngắm nhìn thành phố dưới ánh đèn lung linh khi màn đêm buông xuống, xua tan mọi mệt mỏi của một ngày làm việc năng động và hiệu quả.

Bên cạnh hệ tiện ích công cộng đa dạng và đầy đủ, tại từng căn hộ - không gian riêng của của mỗi gia đình cũng được Chủ đầu tư chăm chút đến từng chi tiết. Khách hàng sẽ được bàn giao căn hộ hoàn thiện với vật liệu cao cấp đến từ các thương hiệu lớn như: Kohler, Yale, Mitsubishi, Panasonic,... đây cũng là điểm nhấn đáng chú ý của dự án A&T Sky Garden.

Sống An: Xanh thôi, Sang thôi chưa đủ - Xanh và Sang phải đi cùng với An

Theo Chủ đầu tư, tại A&T Sky Garden xanh thôi, sang thôi, bàn giao cao cấp thôi là chưa đủ, xanh và sang phải đi cùng với tiêu chí 3 An: An Tâm với pháp lý chuẩn chỉnh; An Ninh khi được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản với hệ thống an ninh đa tầng; An Toàn với hệ thống PCCC được kiểm soát chặt chẽ với các tiêu chuẩn ngăn ngừa và xử lý sự cố. Ngoài ra, để đảm bảo thuận tiện việc di chuyển của cư dân trong các giờ cao điểm, hệ thống 15 thang máy, bao gồm thang máy riêng tại khu vực shophouse liên tầng, được bố trí một cách hợp lý cũng là điểm cộng rất lớn cho những nỗ lực không ngừng của Chủ đầu tư trong việc tạo dựng cuộc sống thịnh vượng cho cộng đồng cư dân nơi đây.

Hệ tiện ích nội khu đa tầng hoàn hảo, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp cùng vị thế “hiếm khó –khó tìm” 3 mặt hướng thủy đã giúp A&T Sky Garden mang đến những trải nghiệm sống đáng mơ ước cho chủ nhân tương lai của mình. Chỉ với mức giá 29.9 triệu đồng/ m2 cùng với các chính sách ưu đãi đang được Chủ đầu tư A&T Group, Nhà phát triển dự án DXMD Vietnam - thành viên Dat Xanh Services mang tới, sẽ giúp khách hàng thật dễ dàng sở hữu cho gia đình một chốn về, tổ ấm hạnh phúc và viên mãn trong tầm tay.

A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp "3 mặt hướng thủy" được đầu tư bởi A&T Group, Phát triển bởi DXMD Vietnam, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, GPT Land, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, bất động sản Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, bất động sản Khởi Minh, City Home.