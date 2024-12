Những mẫu ô tô có doanh số thấp nhất tháng 11 tại Việt Nam

TPO - Với doanh số đạt 10 xe trong tháng 11 năm 2024, Honda Accord là mẫu xe đứng đầu trên bảng tổng sắp 10 xe bán ít nhất tháng.

Theo công bố của VAMA, trong tháng 11 năm 2024, doanh số của dòng sedan Honda Accord đạt 10 xe. Sở hữu thiết kế bắt mắt, tuy nhiên mức giá của Accord lại khá cao so với các đối thủ trong cùng phân khúc, nên mẫu xe này không được người dùng tại thị trường Việt Nam ưa chuộng.

Vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp 10 xe bán chậm nhất tháng là mẫu MPV hạng sang Toyota Alphard với 18 xe bán ra trong tháng 11. Tại thị trường Việt Nam, xe có giá từ 4,8 tỷ đồng.

Vị trí thứ ba thuộc về Toyota Camry với 23 xe được bán ra. Việc Camry lọt nhóm những xe bán chậm trong tháng 11 được lý giải do người dùng chờ đợi phiên bản mới của mẫu sedan hạng D này được bán ra. Mặc dù được ra mắt tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, đến thời điểm này, hãng xe Nhật Bản vẫn chưa công bố giá bán lẻ của Camry mới.

Phần còn lại của bảng tổng sắp 10 xe bán chậm còn có sự xuất hiện của các mẫu xe như Toyota Land Cruiser, Isuzu mu-X, Kia K5, Toyota Corolla Altis, Suzuki Jimny, Ford Explorer và Toyota Land Cruiser Prado.

Hai dòng xe Toyota Land Cruiser và Toyota Land Cruiser Prado có doanh số lần lượt là 31 xe và 72 xe, đến từ nguồn cung hạn chế của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam.

Như vậy, so với tháng 10, Honda Civic và Mitsubishi Pajero Sport đã “thoát” khỏi nhóm những mẫu xe bán chậm nhất tháng.

Theo báo cáo của VAMA, doanh số bán hàng của tháng 11 năm 2024 đạt 44.200 xe, tăng 14 % so với tháng liền trước và 58 % so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng tháng 11 tăng cao so với tháng trước đến từ việc là thời điểm cuối của chính sách ưu đãi 50 % lệ phí trước bạ cho ô tô nội địa.

Trong đó, doanh số xe du lịch đạt 34.835 chiếc (tăng 15%), xe thương mại đạt 9.017 chiếc (tăng 9%) và xe chuyên dụng đạt 348 chiếc (tăng 54%). Xét theo nguồn gốc xuất xứ, doanh số của nhóm xe lắp ráp trong nước đạt 25.114 chiếc (tăng 19%), trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc có lượng tiêu thụ đạt 19.086 chiếc (tăng 8%).

Bảng xếp hạng 10 xe bán ít nhất tháng 11 năm 2024:

Thứ tự Dòng xe Doanh số (xe) 1 Honda Accord 10 2 Toyota Alphard 18 3 Toyota Camry 23 4 Toyota Land Cruiser 31 5 Isuzu mu-X 32 6 Kia K5 36 7 Toyota Corolla Altis 39 8 Suzuki Jimny 41 9 Ford Explorer 60 10 Toyota Land Cruiser Prado 72