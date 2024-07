Những lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

TPO - Vĩnh biệt một nhân cách lớn, một người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô nguyện mãi khắc ghi lời dạy của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội phải nỗ lực rèn luyện và phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, mãi mãi xứng đáng với truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.