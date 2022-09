Những lí do khiến người dùng từ chối sử dụng xe điện

TPO - Công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường Parks Associates gần đây công bố một nghiên cứu rộng rãi về tình trạng xe điện ở Mỹ. Nhiều nhà sản xuất đã báo cáo doanh số bán xe điện tăng đáng kể, nhưng nhìn chung, mức tiêu thụ EV ở quốc gia này vẫn ở mức thấp so với Trung Quốc và châu Âu.

Hiện nay xe điện chỉ chiếm 1% trong số 250 triệu ô tô và xe tải hạng nhẹ tại Mỹ. Ford là thương hiệu xe hơi bán chạy nhất nhưng doanh số xe điện của hãng không thể ấn tượng bằng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE). Vì vậy, Parks Associates đã quyết tâm tìm hiểu và đưa ra những nguyên nhân tại sao người dùng tại Mỹ vẫn đang "dè chừng" với xe điện.

Mối quan tâm lớn nhất mà khách hàng hướng tới xe điện là phạm vi và cơ sở vật chất về vấn đề nạp năng lượng. Người Mỹ thường muốn di chuyển 400 dặm (643,7 km) trở lên chỉ với một lần sạc và có thể tiếp cận các trụ sạc dễ dàng. Tuy nhiên, danh sách các xe điện có thể đi được 400 dặm trong một lần sạc bao gồm hai chiếc xe Tesla Model S Long Range và Lucid Air Grand Touring. Chúng đều là những sản phẩm đắt đỏ, có mức giá trung bình 46.259 USD.

Để giải quyết vấn đề này, lãnh đạo của hãng xe điện Tesla Elon Musk đã đầu tư vào việc mở rộng mạng lưới sạc EV. Cùng với đó, Tesla sẽ sớm chia sẻ mạng lưới của họ với các hãng xe khác. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tiếp cận các trạm sạc nhanh Electrify America (được Volkswagen triển khai).

Người tiêu dùng cũng muốn được giảm thuế và mức giá xe điện sẽ rẻ hơn xăng. Khi giá xăng chạm mức cao kỷ lục vào tháng 7, đã có một lượng khách hàng kỷ lục quan tâm tới xe điện. EV rõ ràng là rẻ hơn để chạy, nhưng con số này khác nhau giữa các tiểu bang tại Mỹ.

Ở một số tiểu bang, người dùng có thể đỗ xe miễn phí, chi phí sạc nhanh tại trạm công cộng có thể thấp hơn so với sạc tại nhà. Đồng thời, tổ chức tài chính Self Financial cũng đã thực hiện một nghiên cứu về chi phí vận hành một chiếc EV so với một chiếc xe chạy động cơ đốt. Các dữ liệu cho thấy một chủ sở hữu cần phải bỏ ra lần lượt 2,7 nghìn USD và 3,3 nghìn USD để sử dụng EV và xe truyền thống mỗi năm.

Tiếp theo, người mua mua EV muốn biết là liệu họ có thể sử dụng chiếc xe để cung cấp năng lượng cho ngôi nhà của mình trong thời gian mất điện với chi phí sử dụng tính năng này ở mức rẻ hay không. Dù những dòng xe đời đầu không có tính năng này nhưng để đáp ứng nhu cầu trên, các nhà sản xuất đã coi đây là yếu tố quan trọng trong mỗi sản phẩm EV bản tiêu chuẩn. Thậm chí, một số xe điện có thể sạc được cho các xe điện khác.

Ngoài ra, khách hàng cũng rất quan tâm đến việc EV sẽ ảnh hưởng tới môi trường như thế nào. Các tổ chức như Hội đồng Kinh tế Tiết kiệm Năng lượng Hoa Kỳ (ACEEE) đã sẵn sàng thực hiện nghiên cứu và cho kết quả xe Hummer EV gây ô nhiễm đáng kể hơn một chiếc ô tô truyền thống. Cùng với đó, việc sử dụng năng lượng điện cũng sẽ gây ra ô nhiễm môi trường khi các nguồn năng lượng tái tạo không thể đáp ứng đủ điện cho người dùng.

Trần Đình