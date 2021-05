Những cử tri hơn 100 tuổi vững vàng đi bỏ phiếu trong ngày hội non sông

TPO - Ngày hội non sông diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Đồng hành cùng các lực lượng y tế, quân đội, công an là màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên, thanh niên khắp mọi miền Tổ quốc.

TPO - Dù vận tải hàng không và đường sắt đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, số lượng hành khách đi lại giảm nghiêm trọng nhưng tại ngày bầu cử 23/5/2021, công tác an ninh, an toàn phòng chống dịch vẫn được tăng cường để đểm bảo “ngày hội non sông” được trọn vẹn.