Những cây cầu độc đáo mang biểu tượng thịnh vượng của Thành phố đảo Hoàng gia

Không chỉ là công trình kiến trúc, những cây cầu kết nối Vinhomes Royal Island còn là biểu tượng của sự phát triển thịnh vượng và khẳng định vị thế độc tôn của Thành phố đảo Hoàng Gia như một siêu phẩm bất động sản đẳng cấp quốc tế.

Kết nối tới“trái tim” đô thị bằng những cây cầu nghìn tỷ

Khi nhìn từ trên cao, Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên giống như “trái tim” của thành phố Cảng nhờ vị trí đắc địa hiếm có. Trong đó, những cây cầu được xem như mạch máu, giúp kết nối và luân chuyển sinh khí đến “trái tim” và lan tỏa sức sống mãnh liệt từ “trái tim” tới các khu vực quan trọng khác của Hải Phòng cũng như khu vực.

Theo quy hoạch, cầu Ngô Quyền vượt sông Cấm và cầu vượt sông Ruột Lợn thuộc tuyến vành đai 3 của Hải Phòng sẽ tạo ra sự kết nối giao thông xuyên suốt, lấy đảo Vũ Yên làm trung tâm để kết nối hai điểm đầu cuối là Thủy Nguyên và vòng xoay cầu Bạch Đằng, tâm điểm của trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Ngoài ra, Vingroup còn “chơi lớn” khi đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để gia tăng sức mạnh kết nối cho Vinhomes Royal Island. Trong đó, cầu Vũ Yên I - cây cầu đường bộ 4 làn xe dài hơn 600m cùng 4,2km đường hai đầu cầu, có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng đã được khánh thành từ giữa năm 2018.

Cầu Vũ Yên I là cây cầu mở ra trang đầu tiên cho sự phát triển huy hoàng của Thành phố Đảo Hoàng gia. Đồng thời, đây cũng là một bước tiến lớn trong quá trình hoàn thành đồng bộ một trung tâm hành chính chính trị, một thành phố hiện đại tại Bắc sông Cấm của Hải Phòng.

Nối dài sự phát triển của những tuyến giao thông huyết mạch đó, tại dự án cũng có cầu Hoàng Gia kết nối Vinhomes Royal Island và khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng tại điểm cuối đường Lê Thánh Tông (quận Ngô Quyền).

Với ý tưởng kiến trúc "Cửa thế giới - World Gateway", cầu Hoàng Gia được thiết kế với trụ tháp dây văng mô phỏng hình cánh cổng. Đây cũng là kiến trúc đẹp, độc đáo và không trùng lặp với bất kỳ công trình cầu nào khác ở Việt Nam và trên thế giới. Sau khi hoàn thành, cùng với các cây cầu huyết mạch khác, cầu Hoàng Gia sẽ trở thành biểu tượng cho sự thịnh vượng của Vinhomes Royal Island cũng như sự vươn lên mạnh mẽ và khát vọng phát triển không ngừng của thành phố Hải Phòng.

Vị trí độc tôn tạo nên chất sống độc nhất

Sự đa dạng về kết nối đã tạo nên một chất sống riêng biệt tại Vinhomes Royal Island, điều thường chỉ thấy được trong phong cách sống của giới siêu giàu thế giới. Cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia có thể làm việc, gặp gỡ đối tác tại Hà Nội vào buổi sáng và có mặt tại nhà để ăn trưa nhờ thời gian di chuyển được rút ngắn chỉ còn khoảng 60 phút; hoặc tham gia hội thảo, ký kết hợp đồng tại các nước lân cận như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, và trở về ngay trong ngày nhờ hệ thống cảng hàng không đa dạng,…

Bên cạnh đó, chất sống độc bản của Vinhomes Royal Island còn được thiết lập nhờ hàng loạt tiện ích thượng lưu cùng hội tụ, như Sân Golf 36 hố rộng 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á, Phố đi bộ, văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam; Công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với vườn thú Safari độc đáo,…

Cư dân Thành phố Đảo Hoàng gia sẽ là những người cư dân đô thị đầu tiên tại Việt Nam “sở hữu” một Học viện cưỡi ngựa chuyên nghiệp ngay trong khuôn viên sinh sống của mình. Học viện cưỡi ngựa Hoàng gia không chỉ là nơi huấn luyện bài bản môn thể thao quý tộc này, mà còn chăm sóc, nuôi dưỡng các chú ngựa quý cho các cư dân tinh hoa.

Tại Vinhomes Royal Island, giới thượng lưu còn có riêng một Bến du thuyền cao cấp có sức chứa 300 chiếc neo đậu cùng lúc. Từ đây, cư dân có thể giong buồm thăm thú vịnh di sản Hạ Long hay vịnh Lan Hạ, tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng thiên đường không thể có được ở bất cứ đâu.

Đặc biệt, mô hình biệt thự với bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà - một trong những đặc quyền dành cho giới siêu giàu cũng được Vinhomes mang tới Thành phố Đảo Hoàng Gia. Đây là mô hình chỉ có thể thấy được tại những “đặc khu” của giới siêu giàu thế giới như Palm Jumeirah (Dubai), Indian Creek hay Fisher Island (Mỹ),…

Bên cạnh đó, với hệ sinh thái tiện ích all-in-one của Vingroup, cư dân Thành phố Đảo Hoàng Gia sẽ được chăm sóc sức khỏe tại Phòng khám quốc tế Vinmec và đặc biệt là dịch vụ “y tế tận nhà” lần đầu tiên được triển khai. Các cư dân nhí cũng yên tâm phát triển tương lai dưới sự giáo dục của hệ thống trường liên cấp Vinschool và trường quốc tế Hàn Quốc lần đầu tiên xuất hiện tại Hải Phòng. Cả gia đình có thể thỏa thích vui chơi, mua sắm, giải trí tại TTTM Vincom Mega Mall…

Ngoài ra, môi trường sống tại Vinhomes Royal Island còn được đảm bảo an ninh an toàn vượt trội với hệ thống an ninh tăng cường 24/7, dưới sự quản lý của đội ngũ chuyên nghiệp và chất lượng đã được khẳng định qua 29 khu đô thị Vinhomes trên cả nước. Nhờ đó, Vinhomes Royal Island hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho giới thượng lưu đang tìm kiếm một nơi an cư đẳng cấp, hoàn mỹ sánh tầm thế giới.

