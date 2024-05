Những bông hoa trong vườn Bác - Bài 2: Cảm hóa từ những nghĩa cử nhân văn

TP - Khoác lên mình màu áo Công an Nhân dân, Đại úy Hoàng Thanh Đạt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tinh thần nhiệt huyết tiên phong của tuổi trẻ trong công tác an sinh xã hội.

Xứng danh

Đại úy Hoàng Thanh Đạt - Cán bộ Đội Quản giáo, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An sinh ra và lớn lên ở miền quê Thanh Chương (Nghệ An), nơi giàu truyền thống hiếu học, bố mẹ đều công tác trong lực lượng vũ trang nên từ nhỏ anh đã ước mơ được trở thành một chiến sỹ Công an Nhân dân. Năm 2009, Đạt trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân.

Sau 5 năm học tập, rèn luyện, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, Hoàng Thanh Đạt về công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Quá trình công tác, Đạt luôn tâm niệm, bản thân làm công tác quản giáo phải có cái tâm với nghề, phải luôn thấu hiểu từng hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng phạm nhân để có cách quản lý, giáo dục phù hợp. Nhận nhiệm vụ quản giáo những người bị kết án tử hình là một thách thức không hề nhỏ đối với một cán bộ trẻ. Đối tượng quản giáo là những người đã thực hiện hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, họ thường có những bất ổn về tâm lý. Để quản lý tốt, Hoàng Thanh Đạt cho hay, anh không chỉ thực hiện nghiêm các quy định mà còn phải kết hợp được công tác giáo dục, cảm hóa, phải gắn được tính nhân văn vào công việc.

Chia sẻ kỷ niệm về công việc, Đại úy Hoàng Thanh Đạt cho biết, Tết Mậu Tuất 2018 đã đến gần, tư tưởng của số đối tượng càng nặng nề hơn. Có ân hận, có buồn chán, hơn nữa là tâm lý sợ bị gia đình bỏ rơi khi trên mình đã mang bản án tử. Trong đó có V.V.H - kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Ba năm qua, H. vẫn không hề có một tin tức gì từ gia đình. Y chán nản, buồn bã, có ý nghĩ tiêu cực, bỏ ăn, tâm lý không ổn định. Ngoài gặp gỡ động viên, Đại úy Hoàng Thanh Đạt đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, tổ chức vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ tham gia ủng hộ tiền và hiện vật, tổ chức tặng quà Tết cho một số đối tượng bị kết án tử hình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, từ những nguồn đóng góp đó, Đạt cùng đồng đội đến tận nhà từng đối tượng để tặng quần áo mới, chăn ấm và các nhu yếu phẩm khác cho con cái của họ nhân dịp Tết đến Xuân về.

“Sau một ngày đi đường ròng rã, chúng tôi vượt quãng đường 250km đến nhà của đối tượng V.V.H, ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Căn nhà nền đất, vách nứa. Trong nhà không có bất kỳ một vật dụng gì ngoại trừ một chiếc giường ngủ và vài chiếc hộp gỗ để quần áo. Tặng quà cho con gái của H, tôi đã trực tiếp chụp ảnh và quay lại một đoạn video ngắn những lời nhắn của đứa con gái hơn 3 tuổi gửi cho H. Tiếp nhận tin, Y không cầm được nước mắt. Lúc bị bắt, con gái Y mới 6 tháng tuổi. Nay nhận được món quà đặc biệt từ cán bộ quản giáo, ngay lúc Tết cận kề, H rất xúc động”, Đại úy Hoàng Thanh Đạt kể.

Sự cảm hóa, giáo dục phạm nhân của Đại úy Hoàng Thanh Đạt đã được cấp trên ghi nhận khi anh “biến” một tử tù ngông cuồng, bất cần như N.V.T trở nên quy củ và đúng lề lối trong khi đợi chấp hành án. Tử tù N.V.T có nhiều tiền án, tiền sự, bị tuyên bản án tử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. T, thường xuyên mâu thuẫn với người bị kết án tử hình ở cùng mình. Dù đã được quản giáo nhắc nhở, xử lý nghiêm khắc, nhưng T. vẫn là luôn ngoan cố, không hợp tác. “Đến tháng 12/2021, T nhận tin dữ khi hai con trai gặp tai nạn, người em tử vong tại chỗ, người anh bị thương nặng cần 100 triệu đồng để phẫu thuật. T, suy sụp, không ăn uống, suốt ngày gục đầu trong buồng giam. Tôi liền động viên và tới báo cáo với lãnh đạo đề xuất quyên góp hỗ trợ cho gia đình T. Ngoài đóng góp của cán bộ, quản giáo, nhiều tử tù khác cũng xin trích tiền lưu ký để hỗ trợ. Con trai bình phục, T, đã thay đổi hẳn, luôn luôn có thái độ kính trọng các quản giáo, hòa đồng với các tử tù khác, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ”, Hoàng Thanh Đạt nhớ lại.

Xung kích vì cộng đồng

Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Đại úy Hoàng Thanh Đạt còn là một Bí thư Đoàn cơ sở nhiệt huyết, năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Anh đã đi và đến những bản làng xa xôi nơi biên ải, giúp đỡ người nghèo, mang nụ cười tới những em thơ, bước chân không mỏi mệt của anh là tinh thần tuổi trẻ. Cuối tháng 10/2022, thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn) xảy ra lũ quét gây thiệt hại nặng nề. Mặc dù đã chuẩn bị ngày cưới nhưng khi nhận được phát động của Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Hoàng Thanh Đạt đã xung phong vào đội hình xung kích. Ròng rã gần 10 ngày liên tục, Đạt cùng đồng đội giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ. Người dân yên ổn cuộc sống trở lại, Đạt vội vã trở về lo cho đám cưới của mình khi chỉ còn 4 ngày nữa là đón hạnh phúc của cuộc đời.

Trong năm 2023, Đại úy Hoàng Thanh Đạt cùng đồng đội trong bộ phận đã giải quyết cho hơn 3 nghìn lượt đến liên hệ công tác; tham mưu, đề xuất bố trí giam giữ và giải quyết ra khỏi trại cho hàng nghìn lượt đối tượng. Kêu gọi quyên góp và quản lý 5 tủ sách với gần 1.400 đầu sách các loại; nhận được nhiều Bằng khen của T.Ư Đoàn, Công an tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An.

Từ năm 2019, Đoàn cơ sở Trại Tạm giam, Công an tỉnh Nghệ An nhận đỡ đầu em Hoàng Mai Bảo tại xã Mậu Đức, (huyện Con Cuông). Đại úy Hoàng Thanh Đạt thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, nhà trường theo dõi tình hình học tập của Bảo. Trong các dịp khai giảng, luôn hỗ trợ em sách vở, đồ dùng học tập. Gặp gỡ động viên, tặng quà như xe đạp, quần áo, nhu yếu phẩm cho em vào các dịp Tết Nguyên đán, Trung thu, Tết thiếu nhi. Chính nhờ sự quan tâm ấy, Bảo được các thầy, cô đánh giá chăm ngoan, kết quả học tập của em luôn xếp loại tiên tiến trở lên. Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Ban thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Đoàn cơ sở Trại Tạm giam là một trong những cơ sở đoàn hoạt động sôi nổi, có nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện vì cộng đồng thiết thực, hiệu quả, được các cấp đánh giá cao. Sự hoạt động nhiệt tình của cá nhân Đại úy Hoàng Thanh Đạt đã góp phần làm nên những thành tích chung cho cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh”.

(còn nữa)