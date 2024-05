Tuổi trẻ Công an Điện Biên thu hoạch lúa giúp người dân giữa trời nắng nóng

TPO - Những ngày này, mùa vàng bao phủ trên cánh đồng Mường Thanh. Các chiến sĩ trẻ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Điện Biên đã hăng hái xuống đồng thu hoạch lúa giúp bà con ở xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) và huyện Mường Nhé dưới thời tiết nắng nóng.

Cánh đồng Mường Thanh trải dài qua các địa bàn như thị trấn Điện Biên, các xã Thanh Xương, Thanh An, Noong Hẹt, Sam Mứn, Noong Luống, Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Luông, Thanh Nưa... Cánh đồng đang vào mùa đẹp nhất, với màu vàng của lúa chín bao phủ, xung quanh núi non trùng điệp, nuôi dưỡng bao thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây.

Dưới thời tiết nắng nóng, những ngày vừa qua, gần 30 đoàn viên, thanh niên của Đoàn cơ sở Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Điện Biên đã xuống đồng, giúp các gia đình ở xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) và huyện Mường Nhé nhanh chóng thu hoạch lúa.

Theo anh Phạm Duy Phúc - Bí thư Đoàn cơ sở Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Điện Biên, ngay từ khi phát động, các chiến sĩ rất tích cực và hăng hái tham gia. "Dù có những đồng chí chưa làm nông bao giờ, chưa biết gặt lúa, nhưng vẫn sẵn sàng xắn tay cùng đồng đội tham gia hỗ trợ bà con", anh Phúc nói.

Theo Trung úy Trần Ngọc Hoàng - Phó Trưởng Ban Thanh niên, Công an tỉnh Điện Biên, đây là một trong những hoạt động xã hội của tuổi trẻ Công an tỉnh, diễn ra ngay sau dịp kỷ niệm 70 Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên đã tạo khí thế, tinh thần cho các chiến sĩ.

Bên cạnh hoạt động gặt lúa giúp dân, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn phát động nhiều phong trào, hoạt động hướng đến nhân dân với tinh thần "Xung kích, tình nguyện, sáng tạo, lập công - Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân".

Theo đó, tuổi trẻ công an tỉnh Điện Biên đã thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như công trình “Thắp sáng đường quê” tại các huyện Mường Ảng, Mường Chà; xây dựng công trình “Bể nước sinh hoạt” cho nhân dân tại xã Mường Mươn; phối hợp xây dựng công trình “Trường đẹp cho em” tại xã Mường Đun...

"Thông qua các hoạt động xã hội ý nghĩa, tuổi trẻ Công an tỉnh Điện Biên mong muốn góp phần cùng cộng đồng chung tay bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân, tiếp thêm động lực để các em học sinh vượt khó đến trường; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng quần chúng nhân dân", anh Hoàng nói.