Những ‘bí ẩn’ được giải đáp ngày Tiger Woods trở lại

TPO - Hero World Challenge 2023 sẽ đánh dấu sự trở lại của golfer cựu số một thế giới Tiger Woods sau bảy tháng gác gậy vì chấn thương.

Tiger Woods đã không tham gia thi đấu kể từ giải The Masters hồi tháng 4. Khi đó, anh phải bỏ dở vòng 3 vì tái phát chấn thương viêm cân gan bàn chân phải. Vài ngày sau đó, huyền thoại 47 tuổi lên bàn phẫu thuật, bỏ ngỏ thời điểm tái xuất.

Cách đây hơn một tuần, Woods bất ngờ thông báo sẽ tham dự Hero World Challenge, giải đấu thuộc PGA Tour do “Siêu hổ” chủ trì, diễn ra trên sân Albany par72 ở Bahamas từ ngày 30/11 đến ngày 3/12 và chỉ dành cho 20 golfer ưu tú có tên trong danh sách khách mời.

Ngay cả khi vẫn đi tập tễnh và lặp lại những cú đánh thương hiệu quá quen thuộc, màn tái xuất của Tiger tại Hero World Challenge vẫn làm dấy lên sự phấn khích trong làng golf thế giới. Chủ nhân 15 major sẽ cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Scottie Scheffler, Jordan Spieth, Justin Thomas, Rickie Fowler, Max Homa hay Viktor Hovland. Người hâm mộ đang rất nóng lòng chờ đón sự trở lại của Woods, dĩ nhiên điều này cũng giúp họ giải đáp những mối bận tâm liên quan đến “Siêu hổ” suốt thời gian dài vừa qua.

1. Woods hoàn toàn bình phục chấn thương?

Đây là chắc chắn là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ quan tâm nhất. Một câu hỏi mà Woods chắc chắn sẽ phải trả lời, không chỉ bằng phát biểu trước giới truyền thông, mà còn bằng màn trình diễn của mình trên sân Albany.

Sức khoẻ của Woods dần đi xuống, nhất là phần chân kể từ sau tai nạn giao thông suýt chết hồi tháng 2/2021. Biến cố đó buộc anh hạn chế thi đấu, đến nay mới ra sân chỉ năm lần, với đa phần là các giải major và không đạt thành tích cao.

Thật khó để kỳ vọng Woods có thể chơi bốn ngày liên tiếp như thời kỳ chưa dính chấn thương. Nhưng chắc chắn cuộc phẫu thuật hồi tháng 4 cùng khoảng thời gian dưỡng thương dài sau đó, ít nhiều cũng mang lại sự an tâm nhất định.

Gần đây nhất, hồi đầu tháng 11, dù vẫn bước đi vẫn tập tễnh, Woods đã cho thấy dấu hiệu tích cực khi có thể làm caddie cho con trai Charlie Woods trong cả bốn ngày diễn ra giải Notah Begay III Junior Golf National Championship.

2. Woods sẽ chơi như thế nào?

Một câu hỏi khác mà người hâm mộ mong muốn được giải đáp là màn trình diễn của Woods ở Bahamas. Trong khoảng thời gian dưỡng thương, Woods không có nhiều cơ hội rèn giũa kỹ năng của mình. Không một golfer nào có thể thi đấu tốt nếu không tập luyện và thực chiến. Ngay cả một huyền thoại như Woods cũng không ngoại lệ.

Một điều nữa, Woods vốn nổi tiếng với cú swing tuyệt vời có lực bóng bay xa, chuẩn xác thể hiện đẳng cấp của một golf thủ huyền thoại. Cú đánh này đã trải qua nhiều lần biến đổi để phù hợp trong suốt hành trình sự nghiệp của Woods, nhưng về “chất” vẫn rất chuẩn xác. Lần tái xuất này, điều người hâm mộ kỳ vọng vào Woods có lẽ không phải chiếc Cúp vô địch, mà động tác xoay người vung gậy đánh bóng nổi tiếng này không làm cho khuôn mặt của anh trở nên nhăn nhó, khó chịu mới là chiến thắng tuyệt vời nhất.

3. Caddie của Woods là ai?

Gắn bó từ năm 2011, Woods và caddie Joe LaCava, cũng là người bạn tâm giao lâu năm, đã tuyên bố chia tay đầy nuối tiếc trong mùa hè vừa qua để LaCava có thể mang túi golf cho Patrick Cantlay. Đây là lần đầu tiên người hâm mộ chứng kiến Woods đơn độc trong sự nghiệp và sự tò mò về danh tính người đảm nhiệm vai trò caddie của Woods tại Hero World Challenge 2023 gây xôn xao thời gian qua.

Rất nhiều người mơ ước được song hành cùng Woods trên sân golf. Cũng tại giải đấu này năm 2019, David Gilbert - nhà sáng lập và giám đốc điều hành của National Funding (một trong những công ty công nghệ tài chính hàng đầu của Mỹ) sẵn sàng chi 75.000 USD chỉ để trở thành caddie độc quyền của "Siêu hổ" tại vòng đấu pro-am. Gilbert lúc đó đã thay thế Joe LaCava làm nhiệm vụ kéo túi gậy golf của Woods trong một ngày trước sự ghen tị và ngưỡng mộ của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Hiện tại, người quản lý lâu năm và cũng là người bạn rất thân của Woods, Rob McNamara, được dự đoán sẽ đảm nhận vai trò caddie tại Hero World Challenge năm nay.

4. Kế hoạch của Woods sau Hero World Challenge 2023?

Lịch trình của Woods trong năm 2023 vẫn là thông tin tìm kiếm nổi bật nhất trong làng golf thế giới. Sự trở lại của huyền thoại 47 tuổi tại Hero World Challenge 2023 là tín hiệu cho thấy nhiều khả năng anh sẽ xuất hiện nhiều hơn mùa giải sắp tới.

Sau Hero World Challenge 2023, Woods xác nhận sẽ cùng cậu con trai Charlie Woods (14 tuổi) tham dự giải PNC Championship diễn ra ngày 16- 17/12. Đây là giải đấu đặc biệt chỉ diễn ra trong 2 ngày, nơi những nhà cựu vô địch major và The Players Championship nổi tiếng bắt cặp cùng người thân trong gia đình để thi đấu.

Điểm dừng chân tiếp theo của Woods có thể là sự kiện tại quê nhà, Genesis Invitational, vào tháng 2/2024. Với việc có suất tham dự 4 giải major là The Masters, The Open, The PGA Championship và The US Open, khả năng cao Woods sẽ không bỏ qua các sự kiện này.