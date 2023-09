Nhóm Westlife có gì mà gây sốt khi đến TP.HCM

TPO - Westlife là biểu tượng trong lòng của nhiều khán giả yêu nhạc 7X, 8X và 9X đời đầu. Trong đó, "My Love" của Westlife là bản tình ca bất hủ.

Westlife là nhóm nhạc đến từ Ireland. Hơn 20 năm trước, album Coast to Coast, với những bản hit như My Love, I Lay My Love On You, Soledad, đưa Westlife lên vị thế ngôi sao ở châu Âu. Sau đó, nhóm phủ sóng tên tuổi sang nhiều nước châu Á và chạm đến giai đoạn hoàng kim khi các boyband dần lụi tàn trên làng nhạc thế giới.

Nghịch lý của Westlife

Ở tiêu chuẩn cao nhất của âm nhạc, cụ thể là thị trường Mỹ, Westlife chưa bao giờ được đánh giá cao. Các thành viên trong nhóm không có khả năng sáng tác và vũ đạo kém. Trình độ của từng thành viên cũng không cân bằng nhau, khi Shane Filan và Mark Feehily gần như gánh vác phần hát, các thành viên còn lại hát bè. Bên cạnh đó, Westlife cover quá nhiều bài hát cũng khiến nhóm bị định kiến.

Đặt Westlife lên bàn cân cùng Backstreet Boys và nhiều nhóm hàng đầu khác, các chàng trai đến từ Ireland chưa thể sánh bằng. Westlife chưa bao giờ được đánh giá cao ở Mỹ, trên những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín và những giải thưởng danh giá cho âm nhạc. Song, sự nghiệp của Shane và các thành viên cũng đủ viên mãn với sức hút của nhóm ở châu Âu và nhiều quốc gia tại châu Á - trong đó có Việt Nam.

Màu sắc chủ đạo của Westlife là Pop Ballad, vốn là âm nhạc yêu thích của số đông khán giả Việt. My Love, Soledad, If I Let You Go, Fool Again, Seasons in the sun, Nothing's Gonna Change My Love for You, A Have A Dream, You Raise Me Up... là những ca khúc của Westlife thường xuyên hiện diện trong các bảng xếp hạng ca khúc quốc tế được nghe nhiều ở Việt Nam.

Trong đó, My Love - bản hit lớn nhất Westlife - nổi tiếng hơn cả với khán giả Việt Nam nói riêng và khán giả châu Á nói chung. Một thời, My Love là bản nhạc đám cưới “quốc dân” của khán giả Việt. Beautiful in White - bản solo của Shane - cũng là ca khúc đình đám, được bật nhiều ở đám cưới.

Kể từ ngày tái hợp (2019), Westlife tung 2 album phòng thu, nhưng sức lan tỏa của các ca khúc đến khán giả Việt không mạnh. Những hào quang trong quá khứ, đặc biệt là sức hút trường tồn của My Love, giúp Westlife vẫn có chỗ đứng đặc biệt trong lòng khán giả Việt.

Hai lần Westlife đến Việt Nam

12 năm trước, Westlife từng diễn ở Hà Nội. Khi đó, 4 thành viên tổ chức chuyến lưu diễn cuối cùng, vòng quanh châu Á và châu Âu, trước khi rã nhóm. Vào tháng 6/2012, Westlife tuyên bố tan rã với lý do các thành viên thống nhất đây là thời điểm để dừng lại và mỗi người đều có kế hoạch hoạt động độc lập.

Hành trình 12 năm của Westlife, được nối từ dấu mốc lần đầu đến Việt Nam và chuẩn bị tổ chức Concert ở TP.HCM, nhóm đi qua nhiều biến cố. Khi không còn vỏ bọc mang tên Westlife, từng thành viên, kể cả trưởng nhóm Shane, chật vật khi solo.

Tài năng của Shane, Mark, Nicky Byrne, Kian Egan không đủ để tiếp tục thăng hoa trong vai trò ca sĩ solo. Thậm chí, Shane lâm cảnh phá sản vì kinh doanh thua lỗ. Mark, Nicky và Kian vẫn duy trì hoạt động âm nhạc, song tên tuổi dần lắng xuống. Sự bấp bênh của các thành viên là yếu tố chủ chốt đưa Westlife sống lại một lần nữa.

5 năm qua, 2 album Spectrum và Wild Dreams của Westlife không thật sự thành công. Sản phẩm lan tỏa mạnh nhất trong 2 album đó - Hello My Love - chỉ hút hơn 70 triệu lượt nghe trên Spotify (nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến nhất hiện tại). Cái bóng của My Love vẫn quá lớn với Westlife. Một phần, màu sắc âm nhạc của nhóm cũng không còn thu hút nhiều khán giả theo đà phát triển hiện tại của làng nhạc thế giới.

Các tour diễn của Westlife trong những năm qua vẫn cháy vé. Họ đã là biểu tượng ở nhiều quốc gia và có lượng fan “cứng” hùng hậu. Thực tế, với tầm vóc của Westlife, những bản hit trong quá khứ là quá đủ để 4 thành viên tổ chức Concert và không cần phải suy nghĩ chuyện bán vé.

Lần thứ 2 Westlife đến Việt Nam sẽ là đêm diễn sốt vé. Minh chứng là việc bài đăng thông báo của nhóm có hơn 24.000 lượt bình luận và 14.000 lượt chia sẻ. Các hạng vé của Concert The Wild Dreams Tour - lần lượt là 850.000, 1.200.000, 1.650.000, 2.100.000, 3.100.000 và 4.000.000 đồng - ở mức hợp lý, phản ánh đúng tên tuổi và sức hút của nhóm khi tổ chức Concert tại Việt Nam.