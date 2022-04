Nhóm thanh niên vác dao phá xe khách vì đón trễ

TPO - Mặc dù đã thông báo qua điện thoại về việc xe đến đón trễ, nhưng nhóm đối tượng vẫn nổi xung, dùng hung khí tấn công làm vỡ kính ô tô, dọa giết phụ xe khách.

Ngày 19/4, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) thông tin đơn vị đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ tấn công xe khách xảy ra trên địa bàn phường An Phú gồm Lê Văn Tâm (25 tuổi) và Võ Vũ Linh (21 tuổi, cùng quê Sóc Trăng).

Trước đó, sáng 17/4, Võ Văn Ngon (quê Sóc Trăng) điện thoại cho nhà xe Hoàng Thiện để đặt vé về quê, điểm đón trên đường Lê Thị Trung, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Lúc này, nhà xe Hoàng Thiện thông báo khoảng hơn 12h cùng ngày xe sẽ đến nơi.

Trong lúc chờ xe tới, Ngon ghé phòng trọ của Linh, Tâm ở khu phố 1B, phường An Phú tổ chức nhậu. Đến hơn 12h cùng ngày, Ngon nhờ Tâm và Linh liên hệ với nhà xe. Khi gọi điện vào số của nhà xe Hoàng Thiện thì được anh Lương Hoàng Sơn, phụ xe thông báo đến trễ hơn giờ đã thông báo trước đó.

Khoảng 14h20 cùng ngày, khi thấy xe ô tô khách xuất hiện tại điểm hẹn, Linh cầm dao chặt nước đá chạy ra để đánh phụ xe do mâu thuẫn trong cuộc gọi trước đó. Thấy vậy, tài xế đóng cửa xe.

Do không vào được trong xe, Linh dùng dao chém vào kính cửa lên xuống và kính chắn gió của xe khách. Trong khi đó, Tâm nhặt cục gạch ném vỡ kính bên hông xe.

Nhận được tin báo, công an địa phương nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Làm việc với công an, Tâm và Linh đã thừa nhận toàn bộ vụ việc.