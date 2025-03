Nhờ 'lật lại' vụ kiện, một người dân bị thanh tra dỏm lừa hơn 1,8 tỷ đồng

TPO - Không có nghề nghiệp ổn định, Phong đã giả danh làm cán bộ thanh tra để lừa đảo của 1 người dân tại TP.Mỹ Tho với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 25/3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Tiền Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Tấn Phong (SN 1974, cư trú ấp Phú Hòa, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phan Tấn Phong khai đặt mua 1 bộ đồ giống trang phục ngành thanh tra, rồi thường xuyên mặc bộ đồ này đến các quán giải khát trên địa bàn thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) và tự giới thiệu với mọi người là "cán bộ Thanh tra Nhà nước".

Vào tháng 3/2023, một người đàn ông trên địa bàn xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho có vụ tranh chấp đất với người khác. Vụ việc đã được tòa án hai cấp xét xử và người đàn ông này đều thua kiện.

Do không đồng ý với kết quả giải quyết của tòa, người đàn ông cùng vợ tìm gặp Phan Tấn Phong để nhờ giúp đỡ.

Khi gặp vợ chồng người đàn ông, Phong vẫn mặc bộ đồ giống trang phục của Thanh tra Nhà nước và tự xưng là “Cán bộ Thanh tra Nhà nước, Cục Phòng, chống tham nhũng tại TPHCM”. Vì tin tưởng Phong, người đàn ông đã nhiều lần chuyển tiền cho Phong, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2024, ngành chức năng tiến hành cưỡng chế và trả lại quyền sử dụng đất cho bên thắng kiện. Lúc này, người đàn ông liên hệ nhiều lần với Phong và yêu cầu trả lại tiền, nhưng Phong hứa hẹn rồi cắt liên lạc, bỏ trốn.

Sau khi nhận được đơn tố giác, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Tiền Giang) đã tiến hành làm việc với Phong và đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.