NHỊP SỐNG 24: Siết khí thải, ô tô sản xuất trước 2017 có được vào Hà Nội, TPHCM?

TPO - Những ngày qua, đông đảo học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) đang háo hức từng ngày để tham gia chương trình “Điều em muốn nói: Phòng chống hút thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” do Báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức tại trường THPT Hà Huy Tập. Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong, hệ sinh thái Báo Tiền Phong và Livestream trên fanpage Báo Tiền Phong vào chiều 14/5/2025.