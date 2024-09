Nhiều tỉnh miền Tây đưa hàng cứu trợ ra Bắc giúp đồng bào bị bão lũ

TPO - Những chuyến xe nghĩa tình khởi hành từ miền Tây mang theo thuốc men, gạo, quần áo, đồ dùng cá nhân khác nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng bão lũ phía Bắc.

Sáng 18/9, tại TP. Rạch Giá (Kiên Giang), những chuyến xe chở hàng cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua đã khởi hành. Chuyến hàng có 3 xe tải, chở theo 55 tấn hàng cứu trợ gồm thuốc men, nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, đồ hộ), quần áo, vật dụng hằng ngày khác... Tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng (trong đó có 200 triệu đồng tiền mặt).

Chuyến hàng cứu trợ để chia sẻ phần nào khó khăn với người dân đang phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, do Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức kêu gọi. Tới nay, Công an tỉnh Kiên Giang đã kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt trên 2,3 tỷ đồng.

Cũng trong sáng nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức khởi hành các chuyến xe đưa hàng hóa từ nguồn tiếp nhận của Ban Vận động cứu trợ tỉnh, để hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại bão lũ.

Hàng cứu trợ của tỉnh Sóc Trăng gồm 20 tấn gạo, 2.200 thùng mì và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, gửi đến các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết thêm, từ tối qua, đông đảo người dân, cán bộ viên chức, học sinh sinh viên của tỉnh đã tình nguyện tới hỗ trợ phân loại hàng hóa hỗ trợ, để kịp sáng nay chuyến xe khởi hành.

Trước đó, chiều 17/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ tiếp nhận nguồn lực và xuất quân chuyển hàng cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại lũ bão. Các chuyến xe đưa hơn 65 tấn hàng hóa cứu trợ đợt 1 cho tỉnh Yên Bái và Lào Cai, gồm: Gạo, nước uống đóng chai, nước mắm, cơ số thuốc y tế, bánh ngọt, mùng mền, áo phao, sữa... với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Theo đó, Ban Vận động cứu trợ tỉnh An Giang đã tiếp nhận đóng góp từ các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.