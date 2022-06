Nhân viên lao công trả lại túi vàng trên 300 triệu đồng cho người đánh rơi

TPO - Trong lúc quét rác ở chợ, bà Võ Thị Tuyết Hương nhặt được chiếc túi đựng nhiều loại vàng có tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Bà Hương đã giao nộp lại cho công an tìm lại chủ tài sản.

Ngày 10/6, Công an xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã có báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch khen thưởng, tuyên dương gương người tốt việc tốt đối với bà Võ Thị Tuyết Hương, SN 1972, trú tại ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh vì đã có hành động nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Thanh, ngày 5/6, bà Võ Thị Tuyết Hương (nhân viên lao công ở chợ Hòa Bình, ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Thanh) đến Công an xã Vĩnh Thanh trình báo và giao nộp một số tài sản gồm: 4 miếng vàng (nhiều kích cỡ), 5 nhẫn vàng (nhiều khối lượng) và 1 sợi dây chuyền bằng vàng 18k trọng lượng hơn 3 chỉ, 1 lắc tay bằng vàng 9999 trọng lượng 5 chỉ, ước tính tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Số tài sản trên do bà Hương nhặt được trong lúc quét rác tại chợ Hòa Bình.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Vĩnh Thanh đã niêm phong và tổ chức thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 7/6, bà Nguyễn Thị Thao, tạm trú ở ấp Bến Đình, xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) đã liên hệ với Công an xã. Sau khi xác minh làm rõ, Công an xã Vĩnh Thanh đã tiến hành bàn giao tài sản cho bà Thao.