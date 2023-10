Nhan sắc Hoa hậu Hàn Quốc 2023

TPO - Choi Chae Won - 21 tuổi - chiến thắng cuộc thi Hoa hậu khu vực Seoul, sau đó giành ngôi vị cao nhất của đêm chung kết Miss Korea 2023.

Ngày 10/10, Naver đưa tin chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc lần thứ 67 do Global E&B tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX, quận Gangnam, Seoul, với chiến thắng thuộc về thí sinh 21 tuổi Choi Chae Won.

Choi Chae Won sinh năm 2002, học chuyên ngành thiết kế đồ họa tại Đại học Boston, Mỹ, đồng thời là giám đốc nghệ thuật của một nền tảng dịch vụ video trực tuyến. Cô từng tham gia sản xuất một bộ phim khoa học viễn tưởng tại Hollywood. Hoa hậu Hàn Quốc 2023 chia sẻ ước mơ trở thành một nghệ sĩ.

"Tôi thực sự rất xúc động và biết ơn vì công chúng đã nhìn thấy những nỗ lực, cùng sự tươi sáng, tích cực của tôi. Tôi muốn trở thành người dẫn đầu toàn cầu trong việc thể hiện sự quyến rũ của phụ nữ Hàn Quốc", Choi Chae Won chia sẻ khi đăng quang ngôi vị hoa hậu.

Á hậu thứ nhất là Kim Ji Sung (26 tuổi) cũng đến từ Seoul, tốt nghiệp khoa Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Chung Ang. Á hậu 2 là Jung Kyu Ri (25 tuổi) đến từ tỉnh Gangwon, tốt nghiệp khoa Công nghiệp thời trang của Đại học Incheon, người đẹp xuất hiện trên sân khấu với chiếc váy do chính cô thiết kế và nhận được nhiều lời khen ngợi từ giám khảo. Theo Naver, độ tuổi trung bình của các Hoa hậu, Á hậu Miss Korea năm nay cao hơn các năm trước.

Theo Naver, cuộc thi Miss Korea năm nay có 30 thí sinh không mặc đồ bơi mà mặc quần áo tái chế dựa trên chủ đề "phát triển bền vững". Các thí sinh cũng chia thành 5 nhóm và biểu diễn tập thể, thể hiện các ca khúc nổi bật của từng thập niên như Forever Friends của Nami (thập niên 1970), Dance in the Rhythm của Kim Wan Sun (thập niên 80), Forever Love của Fin.K.L, Tell Me của Wonder Girls (thập niên 2000) và Gee của Girls' Generation... các ca khúc này sẽ được thu âm, số tiền thu được sẽ quyên góp cho hoạt động từ thiện.

Theo Naver, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2023 nhận được sự chú ý cao từ công chúng. Tuy nhiên, khi công bố những người chiến thắng, nhiều khán giả cho rằng hoa hậu, á hậu đều có ngoại hình thiếu tự nhiên, từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó, Hoa hậu Choi Chae Won đã chia sẻ lại những hình ảnh từ nhỏ của mình để chứng minh cô đẹp tự nhiên.