Nhân lực là 'bệ phóng' phát triển của New Viet Dairy

Sau 25 năm hoạt động (1997 – 2022), New Viet Dairy đã trở thành nhà nhập khẩu, phân phối nguyên liệu sữa, thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam, chỉ số tự hào và hài lòng của nhân viên đối với công ty đã lên tới 92,4% vào 2022.

Với những sản phẩm chất lượng, cùng 11 chi nhánh trên toàn quốc và hệ thống quản lý, chuỗi cung ứng được kiểm soát theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, New Viet Dairy hướng đến giữ vững vị thế hàng đầu trong ngành thực phẩm và đồ uống, để mang đến ngày càng nhiều giá trị cho khách hàng cũng như nhân viên của mình.

Cung cấp giải pháp cho hơn 6.000 khách hàng chuyên nghiệp

Ngoài việc là đối tác nhập khẩu và phân phối nguyên liệu thực phẩm của hơn 60 nhà cung cấp và thương hiệu hàng đầu thế giới, New Viet Dairy còn đang cung cấp giải pháp ẩm thực cho hơn 6.000 khách hàng chuyên nghiệp trên toàn quốc với doanh thu trung bình trên 250 triệu USD/năm.

Để đảm bảo cung ứng, New Viet Dairy đầu tư xây dựng 02 trung tâm phân phối lớn tại miền Bắc và miền Nam; 09 kho phân phối quy mô vừa, và 06 chi nhánh vệ tinh tại các thành phố trọng điểm trên toàn quốc. Tháng 4/2022 vừa qua, Công ty đã cho ra đời nhà máy New Viet Gastronomy cung cấp dịch vụ cắt đóng gói và sản xuất thực phẩm. Năm 2021–2022, dưới sự hợp tác của các chuyên gia ẩm thực Ý và sử dụng nguyên liệu chất lượng nhập khẩu từ châu Âu, nhà máy đã sản xuất hai dòng sản phẩm mới mang thương hiệu Bottega Zelachi: Phô mai tươi và Pizza Đông Lạnh.

Với phương châm ''Xây dựng con người, để con người xây dựng doanh nghiệp'’, cùng chiến lược đầu tư phát triển dài hạn, New Viet Dairy tiếp tục hướng đến mục tiêu giữ vững vị thế, mang đến sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ tốt nhất cho đối tác, khách hàng tại Việt Nam.

Những nỗ lực bền bỉ của tập thể New Viet Dairy khi tạo nên thành tích xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, tăng trưởng doanh số gắn liền với trách nhiệm và các hoạt động xã hội, đồng thời tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng đều đã được ghi nhận tại giải thưởng Doanh nghiệp kinh doanh xuất sắc Châu Á – Corporate Excellence Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022.

Tại lễ trao giải APEA, bà Nguyễn Thị Hoan, Giám đốc Điều hành đã chia sẻ: “Giải thưởng này đặc biệt có ý nghĩa đối với công ty khi chúng tôi đang háo hức chuẩn bị cho kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là sự công nhận của thị trường, sự phát triển bền vững của công ty, cũng là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của 600 nhân viên NVD đã đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Con người là động lực phía sau thành công của công ty

“Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc mà ở đó nhân viên an tâm đến làm việc, cống hiến và tự hào phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, tạo cơ hội cho nhân viên thể hiện thế mạnh bản thân, tôn vinh nghề nghiệp, khen thưởng kết quả và khuyến khích những nỗ lực” - Ông Didier Lachize, Chủ tịch New Viet Dairy cho biết.

Trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát, Công ty vẫn duy trì các khoản thưởng, phúc lợi cho gần 600 CBNV. Nhiều hội thảo và chương trình đào tạo cũng đã diễn ra để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần cho họ trong suốt thời gian đó đến nay.

Năm 2022, với chủ đề chính "Go Beyond – Vươn xa", New Viet Dairy nhấn mạnh các chương trình giúp nhân viên trở thành một phiên bản tốt hơn của chính họ. Để nâng cao chất lượng sức khỏe & cuộc sống cho nhân sự, New Viet Dairy quyết định thành lập Câu lạc bộ Chạy bộ New Viet Gastronomy vào cuối năm 2021 với sự đầu tư nghiêm túc bằng việc mời huấn luyện viên chạy đường trường chuyên nghiệp hỗ trợ quá trình tập luyện cho tất cả nhân viên trên toàn quốc.

Bắt đầu từ tháng 8/2022, nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến cộng đồng, cùng với sự kiện đặc biệt - kỷ niệm 25 năm thành lập, New Viet Dairy đã quyết định phối hợp cùng với Tổ chức dịch vụ y tế phi lợi nhuận Operation Smile và nền tảng chạy bộ trực tuyến Vietrace365, tổ chức giải chạy trực tuyến thiện nguyện “RUN-LOVE-SMILE” với ý nghĩa mang lại nụ cười cho 25 trẻ em không may bị dị tật hở môi/ hàm ếch từ khi chào đời.