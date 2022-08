Nhận học bổng thủ tướng, 52 sinh viên New Zealand chọn Việt Nam là điểm đến thực tập

Thông qua Học bổng Thủ tướng đến khu vực châu Á (Prime Minister’s Scholarships for Asia – PMSA), 52/403 sinh viên New Zealand đã chọn Việt Nam làm điểm đến trên hành trình trở thành công dân toàn cầu.

“New Zealand đang từng bước tái hội nhập với với thế giới sau một quãng thời gian dài bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Tôi chắc chắn các bạn sinh viên trẻ tuổi rất hào hứng khám phá những trải nghiệm mới lạ tại châu Á”, Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Chris Hipkins cho hay.

Được triển khai từ năm 2013, Học bổng PMSA không chỉ giúp các sinh viên New Zealand tài năng và tham vọng có cơ hội được nghiên cứu và thực tập tại các nước châu Á năng động, mà còn giúp các bạn có cơ hội được thực sự sống và trải nghiệm nền văn hóa phương Đông.

Việt Nam hiện là một trong những điểm đến ưa chuộng trên bản đồ châu Á của sinh viên New Zealand khi ứng tuyển Học bổng PMSA. Từ năm 2013 đến năm 2019, đã có 143 sinh viên New Zealand chọn Việt Nam làm điểm đến để thực tập và nghiên cứu. Việc quảng bá Việt Nam như một điểm đến cho các sinh viên New Zealand nhận Học bổng PMSA nhằm tăng cường hiểu biết về khu vực là một nội dung quan trọng trong hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt Nam – New Zealand, và được cụ thể hóa thành một trong những mục tiêu của Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Giáo dục giai đoạn 2020-2023 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ).

Ba nhóm sinh viên đạt Học bổng PMSA sẽ tới Việt Nam trong năm 2022 bao gồm:

· Nhóm 10 sinh viên Đại học Massey sẽ trải qua 8 tuần thực tập trong lĩnh vực thiết kế thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh;

· Nhóm 12 sinh viên Đại học Waikato sẽ trải qua 8 tuần thực tập trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thương mại và trao đổi văn hóa;

· Nhóm 30 sinh viên Đại học Auckland sẽ trải qua 8 tuần thực tập tại thành phố Hồ Chí Minh

“Đào tạo công dân toàn cầu tiếp tục là một trong ba mục tiêu chính của Chiến lược Giáo dục Quốc tế của New Zealand trong các năm tiếp theo. Việc tạo điều kiện để sinh viên có cơ hội học tập trong môi trường đa văn hóa là một trong những phương thức để trang bị cho người trẻ về tư duy và năng lực toàn cầu. Với việc biên giới đã mở cửa trở lại, chúng tôi không chỉ mong muốn chào đón sinh viên Việt Nam quay trở lại New Zealand học tập, mà đây cũng là cơ hội để sinh viên New Zealand đến trao đổi tri thức tại các quốc gia giàu văn hóa và tiềm năng kinh tế như Việt Nam”, ông Ben Burrowes, Giám đốc khu vực Châu Á của ENZ cho biết.

https://www.facebook.com/nzembassyvietnam/videos/what-do-young-kiwis-think-of-vietnam/307134896603208

Sinh viên Đại học Waikato (New Zealand) đạt Học bổng PMSA 2019 chia sẻ về những khoảnh khắc tuyệt vời tại Việt Nam

Nhờ có Học bổng PMSA, rất nhiều sinh viên New Zealand tìm được những tình bạn bền chặt xuyên biên giới, thực sự sống và trải nghiệm các nền văn hóa khác biệt, rồi từ đó mở ra nhiều khả năng hợp tác với những đối tác trong khu vực thuộc lĩnh vực và ngành nghề trong tương lai của họ. Đây cũng là một trong những nỗ lực của chính phủ New Zealand trong việc tạo ra bước đệm cần thiết để giúp trang bị cho sinh viên bộ kỹ năng mà các nhà tuyển dụng trên thế giới đều đang tìm kiếm, hướng tới việc trở thành công dân toàn cầu.

Học bổng PMSA (ứng tuyển theo cá nhân) dành cho sinh viên New Zealand hiện đang tiếp nhận hồ sơ đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Xem thêm thông tin về học bổng tại: https://scholarships.enz.govt.nz/