Nhận định Pau FC vs Bordeaux, 02h45 ngày 4/2: Hy vọng mong manh

TPO - Nhận định bóng đá Pau FC vs Bordeaux, Ligue 2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bordeaux đang mạnh hơn so với Pau. Do vậy, cơ hội giành chiến thắng của họ, giống như cơ hội được ra sân thể hiện của Quang Hải, đang là rất mong manh.