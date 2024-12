Nhận bằng MBA quốc tế không cần xuất ngoại: Chuyện của người trong cuộc

Thay vì chi trả vài trăm nghìn USD cho một chương trình MBA tại nước ngoài và chịu thêm chi phí cơ hội khi phải tạm ngừng sự nghiệp trong hai năm, ngày càng nhiều người chọn theo học các chương trình MBA quốc tế ngay tại Việt Nam để tối ưu hóa lợi ích.

Với mức chi phí tối ưu và cơ hội nhận gói học bổng lên tới 30% học phí, Leeds Beckett MBA được triển khai bởi Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT hợp tác cùng trường Đại học Leeds Beckett (Anh Quốc) đang là sự lựa chọn “thông minh” của nhiều nhà quản lý trẻ tại Việt Nam.

So với các chương trình MBA khác, Leeds Beckett MBA nổi bật với nội dung đào tạo có tính ứng dụng cao, chất lượng đào tạo chuẩn Anh quốc với bằng cấp được công nhận trên toàn cầu do trường Đại học Leeds Beckett cấp. Đặc biệt, học viên không cần “xuất ngoại” và thời gian học tập được thiết kế linh hoạt trong vòng 12 đến 18 tháng phù hợp với cả những học viên “bận rộn” nhất. Học tại Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc học viên không phải mất chi phí cơ hội khi rời bỏ công việc hiện tại. Đồng thời, họ có thể tiết kiệm đáng kể các khoản chi phí sinh hoạt và di chuyển so với việc học tập tại nước ngoài.

Theo chị Trần Phương Chi, Trưởng nhóm Truyền thông tại RICONS, một trong những khó khăn lớn nhất đối với những người đi làm khi quyết định theo học các chương trình MBA tại nước ngoài là phải nghỉ việc, dành toàn thời gian cho việc học. Chính khó khăn này đã khiến chị Chi nhiều lần trì hoãn việc học MBA. “Chương trình Leeds Beckett MBA liên kết quốc tế giữa Đại học FPT và Leeds Beckett của Anh Quốc thực sự là một lựa chọn phù hợp về cả thời gian và tính chất của khóa học đối với những người đi làm như tôi”, chị Chi nhấn mạnh.

Với nội dung đào tạo và chất lượng giảng dạy được kiểm định nghiêm ngặt bởi trường Đại học Leeds Beckett, chương trình Leeds Beckett MBA trang bị cho học viên nền tảng kiến thức quản trị phù hợp với thị trường trong nước và quốc tế. Học viên được đào tạo về tài chính, quản trị chiến lược, lãnh đạo đổi mới và nhiều lĩnh vực khác cần thiết trong quản lý hiện đại thông qua các case study ở Việt Nam và quốc tế dưới sự hướng dẫn từ các chuyên gia. Thông qua đó, học viên phát triển năng lực hoạch định chiến lược, quản lý đội ngũ, ra quyết định, cũng như đưa ra các giải pháp sáng tạo phù hợp với bối cảnh kinh doanh thực tiễn.

Chia sẻ về chất lượng đào tạo đào tạo của chương trình, anh Nguyễn Văn Đường, Giám đốc công nghệ CVG Building Group cho biết, là một người thuần về kỹ thuật và công nghệ anh đã “sốc” khi lần đầu tiên tiếp cận với các kiến thức về tài chính, quản trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ những giảng viên là các chuyên gia hàng đầu, anh đã có thể “nhẹ nhàng” tiếp cận và “thấm” các kiến thức khó về tài chính, quản trị để chuẩn bị nền tảng sẵn sàng cho dự định khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Còn với chị Nguyễn Minh Diệp Hằng, Global Event Specialist tại FPT Software, việc tập trung vào các kiến thức thực tiễn với nhiều case study của các doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế đã giúp chị học hỏi được nhiều kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia hàng đầu. “Đây chính là nền móng vững chắc cho kế hoạch khởi nghiệp của tôi trong tương lai”, chị Hằng nhấn mạnh.

Theo đại diện FSB, giảng viên của chương trình Leeds Beckett MBA là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, trong đó có nhiều giảng viên là lãnh đạo cấp cao các tập đoàn lớn nhất Việt Nam (VNR500), đặc biệt phần lớn các giảng viên đều được đào tạo chuyên ngành quản trị, tài chính, kinh doanh từ những trường kinh doanh tên tuổi trên thế giới.

Leeds Beckett MBA là khoản đầu tư sinh lời phù hợp với những nhà quản lý trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển toàn diện mà không muốn đánh đổi sự nghiệp hiện tại. Đây cũng chính là một trong những nền móng vững chắc giúp người trẻ khẳng định năng lực và mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Leeds Beckett MBA hiện đang tuyển sinh tại Hà Nội và TP HCM. Đăng ký xét tuyển và nhận học bổng lên đến 30% học phí tại đây hoặc liên hệ hotline 0936235609 để được tư vấn chi tiết.