Nhà ở công nhân phân khúc hấp dẫn nhưng ít được đầu tư

TPO - Nhà ở công nhân là loại hình được hưởng nhiều ưu đãi, tỷ lệ lấp đầy rất cao nhưng trên thực tế lại ít được doanh nghiệp mặn mà đầu tư. Do đó, với lực lượng lao động sản xuất lớn kết hợp với các chính sách khuyến khích đầu tư, nhà ở công nhân sẽ là phân khúc phát triển hấp dẫn trong thời gian tới.

Tỷ lệ lấp đầy cao

Theo bà Nguyễn Hồng Vân - Phó giám đốc Dịch vụ tư vấn và định giá, Savills Hà Nội, nhà ở công nhân (NOCN) là loại hình nhà ở được xây dựng cho công nhân, phần lớn dành cho công nhân làm việc tại các nhà máy lân cận hoặc trong các khu công nghiệp. NOCN có một số khác biệt với nhà ở xã hội (NOXH), chủ yếu là về mặt vị trí và pháp lý.

Với NOCN, phần lớn được thiết kế dưới dạng căn hộ cho thuê, và được phát triển bởi doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân. Ba đối tượng được phép cung cấp NOCN, gồm doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp bất động sản. Tại các tỉnh phía Bắc, 70% nhà ở công nhân được phát triển bởi các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp.

NOCN là dạng các tòa nhà ở thấp tầng có chiều cao tối đa 5 tầng và không có thang máy với khu vực đỗ xe được bố trí ở mặt đất. Một số tiện ích hỗ trợ bao gồm khu sinh hoạt cộng đồng, căng tin, siêu thị mini, không gian xanh và sân chơi.

Phòng ở được bố trí theo 2 dạng để phục vụ người độc thân và hộ gia đình. Diện tích phòng trung bình đối với loại phòng ở độc thân là khoảng 30 - 35 m2, cho tối đa 6 người ở chung. Loại hình phòng ở cho hộ gia đình có diện tích trung bình 25 m2 dành cho 1 hộ 4 người. Theo quy định, tiêu chuẩn diện tích tối thiểu đối với NOCN tại các khu công nghiệp là 5 m2/người, được ở tối đa 8 người. Mỗi phòng được trang bị nội thất cơ bản bao gồm 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, có hoặc không có bếp.

Bà Nguyễn Hồng Vân nhận định, nguồn cung NOCN hiện vẫn còn rất hạn chế và chưa thể đáp ứng được nhu cầu hiện có. Việt Nam có khoảng 4,5 triệu lao động trong khu công nghiệp, một nửa trong số đó cần chỗ ở tương đương với nhu cầu nhà ở là 12,5 triệu m2 sàn. Tuy nhiên, nguồn cung hiện hữu mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu thực tế của công nhân lao động. Do sự thiếu hụt này, rất nhiều khu nhà trọ gần các khu công nghiệp được người dân xây dựng để cho thuê. Nhiều khu nhà trọ trong số này đã cũ kỹ, xuống cấp cũng như mật độ người thuê rất đông đúc, tiềm ẩn nhiều rủi ro về sức khỏe và an toàn.

Tại Hải Phòng - nơi có 14 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp đang hoạt động với trên 200.000 lao động. Hải Phòng đã có kế hoạch phát triển thêm 15 khu công nghiệp trên 6.000 ha đất, dự kiến sẽ cần lực lượng lao động lên tới 300.000 người và nhu cầu nhà ở cho công nhân lên tới 1,5 triệu m2 sàn.

NOCN tại Hải Phòng chủ yếu được xây dựng dưới hình thức các ký túc xá cho thuê. Khảo sát thực tế của Savills Việt Nam cho thấy, NOCN do các cá nhân tự đầu tư tại huyện Thủy Nguyên, là khu vực có Khu công nghiệp VSIP Hải Phòng và Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, đạt giá thuê trung bình từ 3,2 - 4,2 USD/m2/tháng. Ngoài ra, hai dự án NOCN điển hình đang hoạt động là dự án 278 căn do LG Display xây dựng và dự án 330 căn tại quận Dương Kinh do Công ty Đỉnh Vàng phát triển có tỷ lệ lấp đầy luôn đạt khoảng 95%.

Cơ chế hấp dẫn

Theo bà Vân, trước đây chưa có khung pháp lý hay định nghĩa rõ ràng về NOCN. Tuy nhiên, Nghị định 33 được thông qua vào đầu năm 2023 đã đưa ra những cam kết quan trọng về NOCN và NOXH. Thêm vào đó, Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Xây dựng triển khai xây dựng và hoàn thiện dự thảo đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”. Sự quyết tâm phát triển đối với hai loại hình nhà ở này hiện đã được đưa vào quy hoạch chung ở các chính quyền địa phương và cả nước.

Nhà nước đã cung cấp nhiều chính sách khuyến khích đầu tư phát triển và các gói hỗ trợ để người công nhân tiếp cận được với các sản phẩm nhà ở. Theo luật, đối với một số khu công nghiệp đã có quy định cụ thể, tối thiểu 2% tổng diện tích đất của khu công nghiệp phải được dành cho NOCN. Tiền sử dụng đất đang được đề xuất miễn cho đất phát triển NOCN.

Các cơ chế tài chính khác cũng được đề xuất cho các chủ đầu tư phát triển, gồm việc miễn hoặc giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thêm vào đó, chi phí xây dựng cũng có thể được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phát triển cũng có thể tiếp cận các khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức tín dụng khác đang hoạt động tại Việt Nam.

Dù có các dự án sắp được triển khai trong thời gian tới, nhu cầu về nhà ở cho công nhân hiện vẫn ở mức cao và chưa được đáp ứng. Theo chỉ số giá quý I/2023 của Savills, khu vực sản xuất đã cung cấp thêm 482.000 lao động so với cùng kỳ năm trước, con số này phản ánh nhu cầu về lao động lớn ngay từ quý đầu năm.

"Do vậy, các doanh nghiệp tư nhân có thể hưởng lợi khi đầu tư vào phân khúc này do thị trường có nhu cầu cao. Với sự phát triển khu vực công nghiệp liên tục, dòng vốn FDI ổn định, lực lượng lao động sản xuất lớn kết hợp với các chính sách khuyến khích đầu tư, NOCN có thể là phân khúc phát triển hấp dẫn trong thời gian tới”, bà Vân nhận định.