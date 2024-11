Nguy cơ thiếu tàu xe dịp Tết?

TPO - Chiều 28/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TPHCM - đã cung cấp thông tin về việc đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết sắp tới.

Hiện nay, nhiều người dân, đặc biệt là người lao động từ các tỉnh thành đến TPHCM làm việc đang thấp thỏm lo lắng trước nguy cơ vé tàu xe, vé máy bay hết sớm, nguy cơ bị đẩy giá tăng cao vào giai đoạn cao điểm đi lại dịp nghỉ Tết. Trước tình hình trên, ông An khẳng định dịp Tết năm nay sẽ không xảy ra tình trạng thiếu xe khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông An, dự báo của Sở Giao thông vận tải (GTVT) trên cơ sở lấy số lượt vận chuyển hành khách năm trước cộng với số lượng tăng tối đa khoảng 20% trong năm nay thì Tết Ất Tỵ (từ ngày 20 tháng chạp năm Giáp Thìn đến ngày 10 tháng giêng năm Ất Tỵ) sẽ phục vụ bình quân khoảng 94.000 lượt khách thông qua các bến xe với hơn 6.500 chuyến (tăng khoảng 6 đến 10% so với cùng kỳ) tăng 50% so với ngày thường.

Ông An cho rằng, hiện nay, các tuyến cao tốc kết nối các tỉnh với TPHCM được đưa vào sử dụng sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển. Theo đánh giá của Ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp thì một số đơn vị sẽ cho công nhân nghỉ Tết sớm. Do đó, trước giai đoạn cao điểm nghỉ Tết, một bộ phận người lao động đã về quê, đây cũng là yếu tố giảm áp lực lên vận tải hành khách dịp Tết.

Bên cạnh đó, vé tàu xe, máy bay phục vụ Tết đã được bán sớm qua các kênh thông tin điện tử nên đơn vị vận tải đã chủ động được phương án thuê thêm xe khách để phục vụ người dân trong trường hợp cần. Ngoài ra, khả năng phục vụ tại các bến trên tuyến vận tải cố định của các tỉnh thành phố khoảng hơn 4.800 xe tương đương với gần 164.000 chỗ; xe hợp đồng là gần 18.000 xe tương ứng với 246.000 chỗ là nguồn cung cấp thêm cho các đơn vị vận tải theo tuyến khi cần thuê xe. Công suất tiếp nhận của các bến xe hiện nay khoảng hơn 19.000 xe mỗi ngày.

Sở GTVT cho biết, đang xây dựng kế hoạch để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân trong các dịp nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2024 để đáp ứng nhu cầu của người dân và đảm bảo giao thông an toàn.