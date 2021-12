Nguồn thu ngân sách Đắk Lắk, Đắk Nông tăng ‘đột biến’ do đâu?

TPO - Trong bối cảnh chịu tác động mạnh mẽ của dịch COVID-19, nhiều lĩnh vực mang lại nguồn thu ngân sách khá lớn cho Đắk Lắk, Đắk Nông gần như tê liệt. Tuy nhiên, tổng thu ngân sách của 2 tỉnh này đều vượt dự toán của Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Tại Đắk Lắk, đến nay tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 ước thực hiện hơn 8.150 tỷ đồng, tăng 51,8% so với dự toán Trung ương giao và tăng gần 10% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Đắk Nông cũng thu NSNN ước đạt 3.100 tỷ đồng, vượt dự toán địa phương giao (2.750 tỷ đồng).

Đây là điểm sáng trong thu ngân sách của 2 địa phương, nhất là trong bối cảnh chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh COVID-19, nhiều ngành nghề, lĩnh vực từng đóng góp nguồn ngân sách khá lớn cho tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông bị tê liệt như du lịch, vận tải…

Tuy nhiên, theo đánh giá của các đại biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, thu NSNN 2 tỉnh này có tăng nhưng chưa bền vững; nguồn thu ngân sách địa phương tăng đột biến từ nguồn thu thuế xuất nhập khẩu.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, cơ cấu tăng, giảm không đều, thu nội địa chỉ đạt 91,8% dự toán HĐND tỉnh giao. Còn số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng đột biến (tăng 530,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 217,3% so với năm 2020), chủ yếu do phát sinh nguồn thu từ hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo (điện gió).

Riêng nguồn thu nội địa, trong đó thu thuế, phí, lệ phí vượt dự toán HĐND tỉnh giao, còn lại thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và thu biện pháp tài chính không đạt dự toán giao. Nguyên nhân là do trong năm có một số chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu NSNN của tỉnh.

Tại Đắk Nông, tốc độ thu ngân sách tuy có tăng nhưng chưa thật sự bền vững, chủ yếu xuất phát từ thuế phát sinh đột biến của một số doanh nghiệp. Công tác phối hợp ở các ngành, các cấp chính quyền chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ, chưa tạo điều kiện thuận lợi để khai thác tốt các khoản thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Trước dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhất là tác động của dịch COVID-19, Đắk Nông đề ra chỉ tiêu thu NSNN năm 2022 là 3.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu, tỉnh này tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về điều hành NSNN, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thu, chi; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, nhất là các nguồn thu từ đất để bố trí đầu tư hoàn thiện các dự án đang thiếu nguồn vốn…