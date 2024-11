Người trồng ngóng vụ hoa Tết

Ngóng chờ vụ hoa Tết

Trên cánh đồng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vào một ngày giữa tháng 11, bà con đang hối hả làm việc.

Bà Nguyễn Thị Nhương (69 tuổi, phường Tây Tựu) đang lắp máy bơm, kéo dây tưới nước cho ruộng hoa. “Từ tháng 6 âm lịch người dân bắt đầu trồng hoa hồng cho dịp Tết. Hoa đồng tiền trồng từ tháng 8 âm lịch, còn hoa cúc khoảng từ sau rằm tháng Tám”, bà Nhương chia sẻ.

Theo bà Nhương, đợt mưa lũ vừa qua khiến nhiều diện tích trồng hoa bị ảnh hưởng. Ruộng trồng hoa của gia đình bà bị ngập sâu trong nước lũ nhiều ngày. Sau khi nước rút, bà phải thuê máy “phay” đất với giá hơn 1 triệu đồng/sào. Cùng với đó, chi phí mua giống tăng gấp đôi so với những năm trước. “Chi phí đầu tư tăng, nhưng nếu hoa nở đúng dịp Tết thì vẫn có lãi”, bà Nhương nói.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Lợi (51 tuổi, phường Tây Tựu) đang làm cỏ cho những luống hoa cúc cao chừng 30cm. Ông Lợi bảo: Có Tết hay không, trông cả vào hơn một sào hoa này.

PGS. Đặng Văn Đông, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu hoa và cây cảnh (Viện Nghiên cứu rau quả) cho rằng, Tết Nguyên đán năm nay thị trường Hà Nội chắc chắn sẽ thiếu hoa đào. Theo ông Đông, đợt mưa bão vừa qua hầu hết diện tích trồng đào tại Hà Nội và các vùng lân cận đều bị ngập nước, tỷ lệ chết rất cao.

Trong khi đó, đào rừng tại nhiều tỉnh thành phía Bắc cũng bị chết nhiều do mưa lũ. Để bù lại, chắc chắn lượng lớn hoa mai từ miền Nam chuyển ra để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, giá hoa Tết cũng sẽ tăng do giá thành sản xuất mỗi năm một tăng, trong đó chủ yếu do chi phí phân bón, nhân công, thuốc trừ sâu…