Người dân phải xếp hàng chờ đăng ký xe máy

TP - Do áp dụng quy định mới trong đăng ký, cấp biển số xe máy dẫn đến nhiều điểm đăng ký xe máy tại nội thành Hà Nội quá tải, người dân phải xếp hàng chờ đợi lâu trong mấy tuần qua.

Tại Đội đăng ký, cấp biển số xe máy quận Hoàng Mai (ở số 1, phố Bùi Huy Bích trong sáng 25/9, có cả trăm người dân đến chờ được làm thủ tục cấp biển số xe máy, xe điện hai bánh, nhưng đến gần giờ nghỉ trưa (10h30) mới có khoảng 10 trường hợp được giải quyết hồ sơ.

Những người còn lại vẫn đứng, ngồi chật kín phòng chờ được gọi tên, do trong phòng chờ hết chỗ ngồi đợi, nhiều người đã phải ra sân hoặc vỉa hè đứng chờ.

Để giảm lượng người tập trung vào bên trong trụ sở làm hồ sơ tại điểm đăng ký, cấp biển số xe máy quận Hai Bà Trưng ở số 96 Nguyễn Bỉnh Khiêm, những ngày qua Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí các tổ công tác tiếp đón người dân từ cổng vào (vòng ngoài).

Tại vòng ngoài này, người dân được hướng dẫn làm thủ tục, sau đó CSGT sẽ chụp hình ảnh xe đến làm thủ tục, xong sẽ chuyển vào trong để bộ phận vòng 2 hoàn thiện, cấp biển số cho người dân. Do vậy, hiện mỗi ngày, Đội đăng ký xe của Công an quận Hai Bà Trưng đã cấp được từ 50 đến 60 biển số xe máy cho người dân.

Tình trạng người dân xếp hàng chờ được làm thủ tục cấp biển xe máy, xe điện 2 bánh cũng đang diễn ra tại hầu hết các đội đăng ký xe của công an các quận nội thành còn lại, trong đó có quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Tây Hồ…

Mới đáp ứng được 50% số người đến làm thủ tục

Lý giải nguyên nhân lượng người dân đến làm thủ tục và phải chờ đợi tại các điểm đăng ký, cấp biển số xe máy, Thượng tá Vũ Đức Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Hoàng Mai cho biết, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, từ 15/8/2023 việc cấp biển số xe thực hiện theo quy định mới được nêu trong Thông tư 24/2023/TT của Bộ Công an.

Theo đó, biển số xe máy, xe điện hai bánh sẽ được cấp biển số theo mã định danh công dân. Để thực hiện việc này, ngoài việc cà số khung số máy phải được hình ảnh hóa (trước đó chỉ cà và lưu bằng chữ) thì nay xe đăng ký mới phải được chụp hình toàn bộ xe để lưu cùng hồ sơ đẩy lên hệ thống.

“Việc này, đảm bảo công tác quản lý xe và hồ sơ chặt chẽ, chính xác hơn, cùng với đó hệ thống mạng đăng ký biển số xe máy cũng phải xử lý khối lượng dữ liệu, truyền tải nhiều và lâu hơn”, ông Toàn nói.

Thượng tá Vũ Đức Toàn cho biết, hiện trung bình mỗi ngày, Đội đăng ký xe máy giải quyết được 50 đến 60 xe; còn trước đó theo quy định cũ mỗi ngày từ 60 đến 80 xe.

“Do số lượng người đến làm thủ tục cấp biển số cho xe máy lớn hơn số trường hợp được giải quyết nên nhiều người dân phải chờ đợi. Đội đăng ký xe của Công an quận Hoàng Mai đang nỗ lực và đưa ra các giải pháp để giảm sự chờ đợi của người dân”, ông Toàn thông tin.

Trung tá Nguyễn Lan Hương, Tổ trưởng Tổ đăng ký, cấp biển số xe, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, hiện tại, trung bình mỗi ngày, Đội đăng ký xe máy quận Hai Bà Trưng tiếp đón hơn 100 trường hợp đến làm thủ tục liên quan đến đăng ký, cấp biển số xe hai bánh khoảng 50 trường hợp/ngày.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Năng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an Hà Đông nêu thêm thực trạng đăng ký, cấp biển số xe máy theo quy định mới, ngoài làm thêm một số thủ tục dẫn đến hệ thống mạng phải xử lý lâu hơn, việc cấp biển số hiện nay cũng phụ thuộc rất nhiều đến đường truyền mạng internet, do vậy trong quá trình xử lý nếu mạng internet chậm, bị “treo” thì các tổ công tác cũng không thể xử lý được công việc.