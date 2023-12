Người đàn ông nhặt được tiền, vàng mang trả lại người bị mất

TPO - Đang trên đường về nhà, ông Nguyễn Ngọc Khoa nhặt được cái ví, qua kiểm tra bên trong có nhiều tài sản giá trị, ông Khoa đã liên hệ cơ quan công an giao nộp để tìm người đánh rơi trả lại.

Ngày 26/12, ông Nguyễn Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hoài Mỹ (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) - cho biết đã ký quyết định tặng giấy khen cho anh Nguyễn Ngọc Khoa (32 tuổi, thôn Mỹ Thọ) vì đã có hành động đẹp "nhặt được của rơi trả lại người mất".

Khoảng 10h ngày 20/12, khi trên đường về nhà đến đập Bà Cu thuộc thôn Khánh Trạch (xã Hoài Mỹ) ông Khoa nhặt được một cái ví. Qua kiểm tra bên trong có một điện thoại di động, 2 chỉ vàng 9999 và 28 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị khoảng 43 triệu đồng.

Ngay sau đó, ông Khoa liên hệ công an xã Hoài Mỹ giao nộp toàn bộ tài sản nói trên để trả lại cho người mất. Qua kiểm tra, công an xác định bà Trần Thị Vân (57 tuổi, thôn An Nghiệp, xã Hoài Mỹ) là chủ số tài sản nói trên. Khi nhận lại tài sản, bà Vân cảm ơn ông Khoa cùng Công an xã Hoài Mỹ, đồng thời cho biết trên đường đi ăn đám cưới về nhà thì đánh rơi tài sản.