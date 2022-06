Người đàn ông bị hành hung nằm bò dưới nền đất trước cổng đơn vị quân đội

TPO - Đối tượng tình nghi là Lưu Quốc Bảo (31 tuổi), ngụ khu phố 2, thị xã Kiến Tường đã có hành vi đánh, sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, ngực nạn nhân.

Sáng 8/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường cho biết, đối tượng Lưu Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ khu phố 2, thị xã Kiến Tường) đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân bị đâm trọng thương là anh Huỳnh Văn Thái (47 tuổi, ngụ khu phố 4, phường 1, thị xã Kiến Tường), hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Kiến Tường với nhiều vết thương rất nặng.

Theo đó, khoảng 20h30 giờ ngày 7/6, hai thanh niên được xác định là Bảo và Thái đang đi trên đường trung tâm thị xã Kiến Tường, gần đối diện với trụ sở một cơ quan quân đội thì xảy ra cự cãi, dẫn đến ẩu đả.

Đối tượng Bảo khỏe hơn đã đánh anh Thái té ngã xuống đường. Đối tượng dùng tay chân đánh, đá vào người khi nạn nhân đã nằm bất động, sau đó còn dùng hung khí (chưa rõ loại gì) đâm liên tiếp vào vùng mặt và ngực làm nạn nhân bị thương rất nặng.

Một camera an ninh của người dân ghi lại, hiện trường xảy ra vụ việc là ngay trước cổng của một đơn vị vũ trang. Thời điểm này, đơn vị có cán bộ trực nhưng không can ngăn. Đối tượng Lưu Quốc Bảo không rời hiện trường cho đến khi lực lượng công an bắt giữ đưa về trụ sở.

Trong clip đăng tải trên mạng xã hội có thể nhìn thấy hình ảnh, người nằm dưới đất la hét trong đau đớn và cầu cứu người dân. Trong khi đó, người này vẫn liên tiếp bị người đàn ông bên cạnh đè người đánh liên tiếp. Theo camera của người dân ghi lại, đối tượng cầm trên tay một vật và đâm nhiều liên tiếp vào người nạn nhân đã nằm dưới đất.