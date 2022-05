Bản tin 8H: Người đàn ông vô cớ hành hung phụ nữ trong thang máy Hà Nội

TPO - Khi đang đi thang máy, chị H. bị một người đàn ông không quen biết đẩy ra ngoài sảnh hành lang tầng 8. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát.

Ngày 30/5, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một người đàn ông xô đẩy, đánh một phụ nữ lan truyền trên mạng xã hội. Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào tối 28/5 tại chung cư Hateco (phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khoảng 18h20 ngày 28/5, khi di chuyển bằng thang máy, chị T.H. (ở Phương Canh) bị người đàn ông mặc áo xanh đi cùng đẩy mạnh từ phía sau ra ngoài sảnh hành lang tầng 8. Sau đó, giữa hai người xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn. Chị H. cho biết, không quen biết, cũng không có mâu thuẫn gì với người đàn ông. Ngày 30/5, chị H. và người đàn ông lên phường làm việc. Tại đây, người này giải thích là do stress với công việc nên mới có hành động như vậy. Lãnh đạo Công an phường Phương Canh cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của chị H. và đang thụ lý giải quyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều tối và tối 31/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 31/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngoài ra, trong chiều tối và tối 31/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6 (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Ngày 30/5, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cho biết, trên địa bàn huyện có hai trẻ em bị sét đánh tử vong. Cụ thể, lúc 20h30 ngày 29/5, L.M.Q. (sinh năm 2013) và L.T.L. (sinh năm 2019), là chị em họ, cùng trú tại bản bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, bị sét đánh tử vong khi đang ngủ trên lán nương của ông bà. Vị trí lán nương này cách trung tâm bản Sín Chải khoảng 6 km. Gia đình hai cháu bé đều thuộc diện hộ nghèo, trong đó cháu L.T.L. có bố mẹ đã ly hôn. Chính quyền địa phương đã cử cán bộ tới hiện trường xác minh và đưa thi thể hai cháu bé về bản để gia đình lo hậu sự.

Bộ Công Thương cho biết, giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng. Giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 26/5 tiếp tục tăng so với ngày 23-5 ở mức 142,44 USD/thùng đối với xăng RON 92 và 150,62 USD/ thùng đối với xăng RON 95. Do đó, giá bán lẻ của các loại xăng trong nước đang thấp hơn giá bán xăng thành phẩm trung bình trên thị trường Singapore từ 350-850 đồng/ lít. Ở kỳ điều hành ngày mai (1/6), nếu cơ quan quản lý không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng 350-850 đồng. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt 31.000 đồng/ lít, còn giá dầu cũng có thể tăng nhẹ.

Ngày 30/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.118 ca nhiễm mới (tăng 228 ca so với ngày trước đó) tại 45 tỉnh, thành phố (có 999 ca trong cộng đồng). Bắc Ninh vượt Hà Nội dẫn đầu cả nước số F0 mắc mới trong ngày (265 ca). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.718.369 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.189 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.456.541 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/5, Văn phòng UBND TPHCM có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức về vụ việc một phụ huynh tố con bị đánh ở Trường Quốc tế TPHCM đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND TP Thủ Đức nhanh chóng xác minh thông tin và đề xuất hướng xử lý trên tinh thần đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Ngoài ra, ông Dương Anh Đức cũng yêu cầu Sở GD&ĐT trình UBND thành phố để báo cáo Bộ GD&ĐT trong ngày 31/5. (XEM CHI TIẾT)