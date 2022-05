Bản tin 8H: Cho thôi việc bảo vệ lái xe Mercedes Maybach tông loạt xe trong hầm

TPO - Phía chung cư 6th Element đã cho thôi việc nam bảo vệ lái xe Mercedes Maybach của khách và điều nhân viên mới đến thay thế.

Liên quan đến vụ xe Mercedes S560 Maybach tông loạt xe máy ở hầm chung cư ở Hà Nội vào rạng sáng 27/5, ngày 28/5, đại diện quản lý chung cư 6th Element cho biết, chủ nhân chiếc xe sang không phải cư dân tại chung cư mà chỉ là khách đến chơi, người này đã giao chìa khóa cho bảo vệ (trưởng ca) điều khiển xe vào hầm. Theo người này, ban quản lý chung cư không cho phép bảo vệ động chạm vào tài sản của khách hàng. Hiện, phía chung cư đã cho thôi việc nam bảo vệ lái xe của khách và điều nhân viên mới đến thay thế. Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, do bảo vệ mất lái, chiếc xe sang kể trên đã đâm vào 17 xe máy điện, một xe máy xăng cùng 2 bốt kiểm soát của tòa nhà. Ngoài ra, một nam bảo vệ khác (khoảng 18-19 tuổi) bị gãy xương hàm, đang chờ phẫu thuật nối xương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/5, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa với lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 40 mm. Từ đêm 29 đến đêm 30/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-100 mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Chiều và đêm 30/5, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngoài ra, trong ngày và đêm 29/5, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 20-50 mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 70 mm; có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6.

Ngày 28/5, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký quyết định tặng Bằng khen cho ông Phạm Tấn Lực (ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) vì có thành tích phản ánh thông tin liên quan đến tiêu cực trong thi công đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Trước đó, vào tháng 7/2014, sau khi được nhà thầu thi công gói thầu A3 thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi nhận vào làm bảo vệ cơ giới ngoài hiện trường, ông Phạm Tấn Lực phát hiện nhiều bất cập, cách làm dối của nhà thầu. Trong 4 năm, ông Lực đã thu thập được hàng nghìn bức ảnh về quá trình nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) thi công gói thầu A3. Sau đó, ông Phạm Tấn Lực cùng với người dân địa phương nhiều lần gửi đơn tố cáo đến nhiều cơ quan hữu trách của tỉnh Quảng Ngãi và Trung ương.

Liên quan đến sự việc lỗ thủng xuất hiện trên cầu Long Biên (Hà Nội) sáng 28/5, chỉ huy Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vị này nhấn mạnh, thông tin xe ba gác đi vào gây hư hỏng cầu là chưa chính xác vì đơn vị chưa đưa ra kết luận về sự việc. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Vượng, Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Hải Hà (đơn vị quản lý, duy tu cầu Long Biên), cho biết, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân sự cố là kết cấu cầu Long Biên lâu ngày đã xuống cấp, việc sữa chữa, bảo dưỡng chưa đáp ứng được yêu cầu, cộng với mưa lớn khiến tình trạng càng thêm nghiêm trọng. Theo ông Vượng, thông tin xe ba gác đi lên cầu dẫn đến lỗ thủng chỉ là phỏng đoán ban đầu, hiện chưa có chứng cứ để kết luận.

Ngày 28/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.114 ca nhiễm mới tại 44 tỉnh, thành phố (có 987 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.716.361 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.463 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.439.913 ca. Từ 17h30 ngày 27/5 đến 17h30 ngày 28/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến bé gái 1 tuổi ở phường Tân Tạo tử vong, trên cơ thể có dấu hiệu bất thường nghi bị bạo hành. Trước đó vào chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) tiếp nhận thông tin trình báo của bệnh viện về việc bé gái tên K. (1 tuổi) tử vong trước khi vào bệnh viện. Theo chị V. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) là mẹ ruột của bé K., sáng cùng ngày, chị có gửi con cho một cô gái tên Tr. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trông giữ. Đến 9h45, Tr. gọi điện cho chị V. nói rằng bé K. bị ho, ọc sữa. Sau đó, chị V. chạy về đưa con gái đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. (XEM CHI TIẾT)

Tối 28/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn. Trước đó vào sáng cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ Minh Anh, trên phố Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô (quận Hải An, TP Hải Phòng) lên dọn phòng ở tầng 2. Mở cửa phòng nghỉ, nhân viên phát hiện khách là anh Đ.M.D (SN 1984, trú quận Ngô Quyền) tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà tắm và chị P.K.D (SN 1995, trú quận Hải An) tử vong trên giường. Được biết, hai nạn nhân đến thuê phòng từ ngày 26/5 và không ra khỏi phòng. (XEM CHI TIẾT)