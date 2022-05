Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ ở Hải Phòng

TPO - Mở cửa để dọn phòng, nhân viên một nhà nghỉ tại quận Hải An (TP Hải Phòng) phát hiện đôi nam nữ tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tối 28/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, các phòng nghiệp vụ trực thuộc công an thành phố đang phối hợp với Công an quận Hải An điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong trong nhà nghỉ trên địa bàn.

Trước đó vào sáng cùng ngày, nhân viên nhà nghỉ Minh Anh, trên phố Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô (quận Hải An, TP Hải Phòng) lên dọn phòng ở tầng 2.

Mở cửa phòng nghỉ, nhân viên phát hiện khách là anh Đ.M.D (SN 1984, trú quận Ngô Quyền) tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà tắm và chị P.K.D (SN 1995, trú quận Hải An) tử vong trên giường.

Nhân viên nhà nghỉ báo công an sở tại. Lực lượng chức năng sau đó đã tới hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, hai nạn nhân đến thuê phòng từ ngày 26/5 và không ra khỏi phòng. Sau hai ngày, nhân viên nhà nghỉ lên gọi cửa để dọn phòng nhưng không nhận được hồi âm của khách nên mở cửa và phát hiện sự việc.