Bản tin 8H: Một người trúng Jackpot hơn 37 tỷ đồng

TPO - Vietlott đã tìm được người chơi may mắn trúng Jackpot trị giá hơn 37 tỷ đồng tại Kỳ quay thưởng tối 25/5.

Kết quả xổ số Vietlott tối 25/5 cho thấy, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 892 loại hình xổ số Mega 6/45, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm được duy nhất chiếc vé trúng Jackpot trị giá 37.336.878.000 đồng. Dãy số trúng Jackpot là 19 - 26 - 27 - 39 - 44 - 45. Người chơi trúng Jackpot hơn 37 tỷ đồng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ ba của tháng 5 này. Hệ thống Vietlott xác định tấm vé được in và bán ra tại một điểm bán ở TP.HCM. Trước đó, Vietlott đã tìm được tới hai người chơi may mắn cùng trúng Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng vào tối 14/5.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng tăng lên. Từ chiều tối và đêm hôm nay (26/5) đến hết đêm 27/5, Bắc Bộ mưa rào và dông; khu vực vùng núi và trung du khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến khoảng 40 - 80 mm/đợt, có nơi trên 120 mm/đợt. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Ngoài ra, chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông với lượng mưa 20 - 30 mm, mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50 mm. Mưa dông tập trung lúc chiều và tối ở hai khu vực này có thể kéo dài đến khoảng 30/5.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh. Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh gồm có 4 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 tiểu đội, riêng Trung đội Cơ giới vận tải không thành lập tiểu đội. Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được huy động biên chế trên cơ sở lựa chọn những cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng Công an tỉnh có bản lĩnh chính trị, đủ năng lực, trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, mưa lớn, sạt lở, ngập úng từ ngày 21-25/5 đã khiến 6 người chết (2 người ở Tuyên Quang, 2 người ở Điện Biên do sạt lở đất; 1 người ở Hòa Bình do lũ cuốn; 1 người ở Sơn La do lũ cuốn), 6 người bị thương. Ngoài ra, 307 nhà hư hỏng, di dời khẩn cấp; 26.508 ha lúa, hoa màu bị ngập; 552 ha thủy sản thiệt hại; 27 con gia súc, 6.871 con gia cầm bị chết. Về giao thông, 32.977 m3 đất đá bị sạt lở ở nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ 2, 279, 4C, 4D và nhiều tuyến đường giao thông nội tỉnh; 10 cầu tạm bị cuốn trôi.

Chiều 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 13h25 ngày 24/5, một người đi đường phát hiện một bé trai vừa khóc lóc, vừa níu kéo người phụ nữ đứng bên thành cầu có ý định tự tử ở khu vực sông Nhơm, thuộc thôn Thịnh Lạc, xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Sau khi Công an xã Tế Nông có mặt và đưa người phụ nữ về trụ sở làm việc, người phụ nữ nghe khuyên can và hứa bỏ ý định tự tử. Người phụ nữ được xác định là chị B.T.M.N. (trú ở tỉnh Đồng Nai). Chị N. vừa mang con trai 9 tuổi ra Thanh Hóa để thăm con trai lớn đang ở cùng với chồng. Chị N. muốn đưa cả con trai lớn vào Đồng Nai sinh sống nhưng không được chấp thuận nên mới nghĩ quẩn.

Ngày 25/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.344 ca nhiễm mới tại 46 tỉnh, thành phố (có 1.101 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.712.733 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.459 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.414.862 ca. Từ 17h30 ngày 24/5 đến 17h30 ngày 25/5 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Tây Ninh (1), Trà Vinh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca. (XEM CHI TIẾT)

Gần 18h ngày 25/5, một vụ tai nạn thang máy xảy ra tại ngôi nhà 7 tầng ở địa chỉ ngõ 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Một nạn nhân được phát hiện trên nóc cabin thang máy. Dù được đưa ra ngoài đi cấp cứu, người này không qua khỏi. Nạn nhân khác mắc kẹt dưới hố thang máy, phải đến 21h cùng ngày mới đưa được thi thể ra bên ngoài. Cơ quan chức năng cho biết, tại thời điểm cứu nạn, cứu hộ, công trình đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Theo thông tin ban đầu từ Công an quận Ba Đình, nguyên nhân do sự cố trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy. (XEM CHI TIẾT)