Bản tin 8H: Xe máy biển ngũ quý 7 được bán với giá ‘khủng’

TPO - Chủ nhân chiếc xe biển 76B1-77777 đã bán xe với giá gần 210 triệu đồng sau khi “hét” giá 500 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) cho biết, chiếc xe Future biển kiểm soát 76B1-77777 đã được bán lại với giá gần 210 triệu đồng. Theo chị Thủy, tiền mua xe, làm giấy tờ khoảng 33 triệu đồng. Sau khi may mắn bấm được biển số ngũ quý 7, giá trị chiếc xe đã tăng hơn 6 lần. Do hoàn cảnh còn khó khăn nên gia đình đã quyết định bán lại chiếc xe cho người trả giá cao. Anh Huỳnh Đình Thái (đường Nguyễn Du, TP Quảng Ngãi) xác nhận đã mua chiếc xe biển kiểm soát ngũ quý 7 của chị Nguyễn Thị Lệ Thủy. Ban đầu, chị Thủy muốn bán xe với giá 500 triệu đồng, nhưng giá quá cao nên cuối cùng thương lượng hạ xuống mức giá trên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/5), mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm dần. Mưa rào và dông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng 20-30mm, cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm. Dự báo đợt mưa dông diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 29/5, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Ngày 24/5, tại Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương và cam kết số vốn hơn 2.600 tỷ đồng từ ngân sách địa phương phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1. Đồng Nai sẽ bố trí nguồn ngân sách tỉnh tham gia vào dự án với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng (tương đương hơn 2.600 tỷ đồng) để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh. Trường hợp cao tốc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, tỉnh Đồng Nai cam kết bố trí đủ số vốn tăng thêm (tương ứng với 50% giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Ngày 24/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.323 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 1.322 ca ghi nhận trong nước tại 43 tỉnh, thành phố (có 941 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.711.389 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 6.495 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.412.403 ca. Từ 17h30 ngày 23/5 đến 17h30 ngày 24/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.076 ca. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao các Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí: Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng). Chủ tịch nước đánh giá, hai đồng chí được thăng quân hàm đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội; có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Sở Nội vụ TPHCM đã công bố quyết định của UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Bình, Trưởng phòng Trang tin điện tử - Tiếng nước ngoài và Tiếng dân tộc, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH), giữ chức vụ Phó Giám đốc VOH. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Ông Nguyễn Quốc Bình sinh năm 1976, có trình độ Cử nhân Báo chí, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính. Ông Bình công tác tại VOH từ năm 1998 đến nay. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 24/5, Quận ủy Quận 1, TPHCM đã tổ chức lễ tuyên dương đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động thể dục thể thao. Tại lễ tuyên dương, bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1 đã trao Bằng khen của Thành ủy TPHCM cho 3 đảng viên là huấn luyện viên, vận động viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động thể dục thể thao gồm: Đoàn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Kim Hồng, Trần Thị Thùy Trang. Theo đó, tại giải bóng đá nữ châu Á - vòng chung kết World Cup Nữ 2023 diễn ra tại Ấn Độ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành được tấm vé vào vòng chung kết World Cup Nữ 2023. (XEM CHI TIẾT)