Bản tin 8H: Cháu bé 3 tuổi bị mẹ khai tử đã được đón về nhà

TPO - Sau khi đón cháu L. về nhà, cơ quan chức năng đang làm việc với bố mẹ cháu để quyết định ai sẽ nuôi dưỡng L. vì cả hai đã ly hôn.

Tối 23/5, ông Nguyễn Ngọc Nha - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, vào chiều tối cùng ngày, ông đã trực tiếp cùng công an phường Tân An và công an phường Tân Lợi đến huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) để đón cháu N.H.L (3 tuổi) về bàn giao lại cho gia đình. Anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - cha cháu L. bị mẹ khai tử khi còn sống) cho biết, cháu L. có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn. Cháu ở tại nhà một người lạ. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi - người trông giữ cháu L. khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán. Hiện, phía công an đang làm việc với bố mẹ cháu để quyết định ai sẽ nuôi dưỡng L. vì cả hai đã ly hôn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (24/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa dông, tuy nhiên lượng mưa giảm so với hôm qua (23/5), phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ 25/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khả năng giảm dần. Mưa rào và dông và mưa to cục bộ ở vùng núi Bắc Bộ có thể kéo dài nhiều ngày tới. Mặc dù vẫn đón những cơn mưa rào và dông nhưng nhiệt độ ở các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ, cao nhất có nơi 30 độ C. Ngoài ra, từ 24/5 đến 29/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Ngày 23/5, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức… tại tỉnh Quảng Nam. Trong buổi công bố, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Xuân Đạt đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra. Kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trong vòng 45 ngày đoàn sẽ thanh tra các nội dung công bố trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến 31/3/2022. Theo kế hoạch, đoàn làm việc với 18 địa phương và 21 sở ngành của tỉnh về các nội dung liên quan theo quyết định thanh tra.

Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang truy tìm người phụ nữ trong vụ tai nạn xe máy làm một người chết trên địa bàn thành phố để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Chiều 23/5, xe máy do ông Lê Văn Do (SN 1950, ở Đống Đa, Hà Nội) lái trên phố Lò Đúc theo hướng Hòa Mã - Nguyễn Công Trứ, chở theo nhiều bìa giấy. Khi tới trước nhà số 92 Lò Đúc, xe này xảy ra va chạm với một xe máy do người phụ nữ cầm lái đi từ vỉa hè ra. Bị mất lái, xe máy của ông Do tiếp tục va chạm với ôtô do anh Vũ Văn Thắng (sinh năm 1980, ở Gia Lâm, Hà Nội) lái chiều ngược lại. Cú va chạm khiến 3 phương tiện bị hư hỏng, chắn giữa phố. Ông Lê Văn Do tử vong tại chỗ. Người phụ nữ lái xe máy sau đó rời khỏi hiện trường.

Ngày 23/5, bà Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê (Hà Giang) cho biết, đang khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng mất tích khi đi đánh cá trên sông Gâm. Trước đó, đêm 20/5, hai vợ chồng ông N.V.Ch (SN 1969) và vợ là bà N.T.Nh (SN 1973, thường trú tại xóm Pi Nặm, thôn Nà Pâu, xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê) đi đánh cá đêm mưu sinh trên sông Gâm nhưng không thấy trở về. Nhận được tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Mê đã tổ chức lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. Tại hiện trường, lực lượng tìm kiếm tìm thấy chiếc thuyền đánh cá và 2 máy điện thoại, ví tiền trôi cách điểm chiếc thuyền tìm thấy hơn 1km.

Ngày 23/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.179 ca nhiễm mới tại 43 tỉnh, thành phố (có 812 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.710.066 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3.862 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.405.908 ca. Từ 17h30 ngày 22/5 đến 17h30 ngày 23/5 ghi nhận 1 ca tử vong tại: Quảng Ninh (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.076 ca. (XEM CHI TIẾT)

Sau hơn 3 năm chậm trễ trong việc triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc, Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa được phép bố trí 1.000 tỷ đồng để lắp đặt ETC trên 5 tuyến cao tốc đơn vị đang quản lý. Chính phủ yêu cầu, từ 31/12/2018 tất cả các trạm thu phí trên Quốc lộ, cao tốc phải áp dụng ETC. Tuy nhiên đến nay, 4/5 tuyến cao tốc (Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) chưa triển khai thu phí không dừng. (XEM CHI TIẾT)