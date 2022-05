Vụ mẹ khai tử cho con trai 3 tuổi còn sống: Công an đang đi đón cháu bé

TPO - Sau nhiều ngày im lặng, người mẹ khai tử con trai đang sống đã chịu chỉ ra nơi gửi con. Địa phương nơi cấp giấy chứng tử thừa nhận có sai sót, sai đến đâu xử lý đến đó.

Liên quan đến vụ chị T.T.N.P đến phường Tân An (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) làm thủ tục khai tử cho con trai N.H.L (SN 2019) dù cháu bé vẫn còn sống, theo ghi nhận của Tiền Phong, chiều 23/5, chị P. đã đến Công an phường Tân Lợi (nơi tạm trú). Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, chị P. đồng ý chỉ nơi đang giữ cháu L. Công an phường Tân Lợi đang cùng chị P., anh N.T.D (bố) cùng đại diện bên nội đến nơi đang gửi cháu L.

Trước đó làm việc với công an, chị P. nói cháu L. còn sống, đang gửi ở Đắk Mil (Đắk Nông).

Trong ngày 23/5, rất đông người nhà cháu L. đến UBND phường Tân An chất vấn lý do ký giấy khai tử cháu L. khi còn sống; đồng thời yêu cầu khẩn trương tìm kiếm cháu bé. Tại đây, ông Phạm Đình Trung- Chủ tịch UBND phường Tân An thừa nhận có sai sót trong việc cấp giấy chứng tử và đang triển khai nhiều biện pháp tìm ra nơi ở của cháu L.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trung cho hay, từ khi tiếp nhận thông tin, phía chính quyền đã phối hợp UBND phường và Công an phường Tân Lợi để mời chị P. lên làm việc. Tuy nhiên, theo ông Trung, rất nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị P. không nghe máy.

“Chị P. lớn lên tại phường, thuộc đối tượng bảo trợ xã hội nên chúng tôi hiểu rõ hoàn cảnh. Sau nhiều ngày không liên lạc được, đến trưa, chúng tôi mới gọi được cho chị P. và động viên người này đến công an phường để giải quyết vụ việc. Đầu giờ chiều, chị P. đã đến Công an phường Tân Lợi, chúng tôi cũng cử cán bộ phụ trách sang phối hợp làm việc”, ông Trung nói.

Chủ tịch UBND phường Tân An thông tin thêm, sau khi tìm được cháu L. sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi giấy báo tử theo quy định. Riêng việc xử lý sai sót khi cấp giấy chứng tử cho người còn sống, ông Trung cho hay, đang dồn lực để tìm cháu L., sau đó sẽ kiểm tra lại quy trình cấp giấy chứng tử, sai đến đâu, xử lý đến đó, không né tránh trách nhiệm.

Như Tiền Phong đưa tin, dù con vẫn còn sống nhưng chị .P đến phường Tân An làm thủ tục khai tử. Chị P. khai cháu L. bị bệnh viêm phổi và chết tại nhà vào lúc 18h30 ngày 4/5. Sau đó, phường Tân An cấp giấy khai tử cho cháu L. vào ngày 11/5.

Người này gửi giấy báo tử cho chồng cũ là anh D. để ngăn người này gặp con. Sau đó, anh D. đã báo sự thật với chính quyền và cơ quan chức năng vào cuộc. Chị P. nói đã ly hôn chồng nhưng hai bên vẫn thường xảy ra mâu thuẫn, xích mích nên mới có hành động trên.