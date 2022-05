Đầu tư 1.000 tỷ đồng lắp đặt ETC trên các tuyến cao tốc

TP - Sau hơn 3 năm chậm trễ trong việc triển khai thu phí điện tử không dừng (ETC) trên các tuyến cao tốc, Tổng Cty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa được phép bố trí 1.000 tỷ đồng để lắp đặt ETC trên 5 tuyến cao tốc đơn vị đang quản lý.

Chính phủ yêu cầu, từ 31/12/2018 tất cả các trạm thu phí trên Quốc lộ, cao tốc phải áp dụng ETC. Tuy nhiên đến nay, 4/5 tuyến cao tốc (Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) chưa triển khai thu phí không dừng.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình do VEC xây dựng, quản lý, khai thác là tuyến duy nhất đã được VEC triển khai thu phí ETC, tuy nhiên hiện mới chỉ có 1 đến 2 làn tại các trạm thu phí áp dụng ETC, riêng trạm Cao Bồ (cuối tuyến) chỉ có 1 làn ETC.

Tình trạng này đã làm cho những ngày cuối tuần và các dịp nghỉ lễ khi phương tiện tăng cao dẫn đến ùn tắc tại các trạm thu phí.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Cty cổ phần Vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, Tổng Cty VEC cho biết, hiện VEC đã được sự đồng ý của cơ quan chức năng chi 1.000 tỷ đồng để triển khai dự án lắp đặt tổng thể thu phí ETC trên tất cả 5 tuyến cao tốc đơn vị đang quản lý.

Riêng với tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lắp thêm các làn ETC mới cho phù hợp với lưu lượng xe hiện nay. Sau khi được tháo gỡ về nguồn vốn, VEC đã phát hành hồ sơ mời thầu, dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu trước tháng 6/2022.

Công tác triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành sẽ được VEC thực hiện trong thời gian sớm nhất, trong đó đặc biệt ưu tiên đưa vào khai thác sớm đối với các tuyến có lưu lượng giao thông cao như cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo kế hoạch, VEC sẽ hoàn thành việc lắp đặt các làn thu phí ETC trên cả 5 tuyến cao tốc trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022.