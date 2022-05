Cao tốc mở làn thu phí bằng tiền mặt: Bộ GTVT yêu cầu VEC sử dụng vé điện tử

TP - Liên quan đến tình trạng một số trạm thu phí mở thêm làn để thu tiền mặt, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Ðình Thọ vừa cho biết, đã yêu cầu Công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trước 30/6 phải báo cáo kết quả thực hiện lắp đặt thu phí điện tử - ETC trên 5 tuyến cao tốc đang quản lý.

Ghi nhận của PV Tiền Phong, trong 2 dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 vừa qua, do chưa lắp đặt hệ thống thu phí ETC hoặc chỉ lắp một vài làn nên tình trạng ùn tắc kéo dài tại các trạm thu phí trên cao tốc từ đi và đến Hà Nội như Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài- Lào Cai khi phương tiện phải xếp hàng dừng chờ trả tiền mặt. Do ùn tắc xảy ra trong một số thời điểm, nên Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã yêu cầu quản lý trạm thu phí trên cả 2 tuyến cao tốc này xả trạm. Trong khi đó, các tuyến cao tốc khác đi và đến Hà Nội mật độ phương tiện cũng rất đông, nhưng do có làn ETC nên không xảy ra ùn tắc kéo dài, 2 dịp nghỉ lễ vừa qua các trạm này cũng không phải xả trạm lần nào.

Gần đây trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, để ứng phó với tình trạng ùn tắc kéo dài và không phải xả trạm, khi ùn ứ phương tiện tại trạm thu phí xảy ra, đơn vị quản lý trạm đã mở thêm các làn phụ ở cánh gà trạm hoặc dỡ dải phân cách giữa và phân luồng cho xe chạy sang làn đường ngược chiều.

Với những xe đi ở làn thu phí tại cánh gà và làn đường đối diện, thay vì dùng thẻ điện tử “một dừng” để thanh toán phí, nhân viên thu phí đã dùng vé giấy tự in đưa cho khách và thu tiền mặt.

Sau dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5, tình trạng này vẫn đang diễn ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai những ngày qua, nhất là những hôm tại sân bóng đá Việt Trì có đội bóng đá nam thi đấu với các đội tuyển nước khác tại SEA Games 31, lượng xe đi lại giữa Hà Nội và Phú Thọ khá đông.

Luật sư Bùi Sinh Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, theo quy định và hạ tầng lắp đặt tại các trạm thu phí, chỉ những xe đi ở làn chính mới được hệ thống giám sát, thanh toán bằng máy và thông báo công khai số lượng xe, số thu xe qua trạm, còn những xe lưu thông các làn phụ chưa có quy định nào để giám sát, hơn nữa ở làn này thì không máy móc nào giám sát được, trường hợp có giám sát thì hình ảnh cũng chỉ để xem chứ không thể rõ nét.

Để kiểm chứng hệ thống giám sát lưu lượng tại các làn thu phí phụ, trong thời gian từ 30/4 đến ngày 15/5, PV Tiền Phong cung cấp cho đại diện Tổng Cty VEC 2 tờ phiếu được nhân viên trạm phát cho chủ xe khi lưu thông ở làn thu phí phụ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai để nhờ xác minh giúp thông tin 2 xe từng qua trạm này. Trong 2 tờ phiếu này được ghi là “Thẻ kiểm soát, thanh toán cước đường bộ”. Đến cuối tuần qua, đại diện VEC đã phản hồi và cho biết, chỉ xác định được 1 xe, còn một xe chưa tìm thấy thông tin, hình ảnh.

Theo Quy định, tất cả xe đi qua các trạm thu phí, hình ảnh xe qua trạm (có biển số), trả phí phải được lưu trữ ít nhất từ 1 đến 5 năm.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc thực hiện các nội dung thu phí và lưu hình ảnh theo quy định của nhà nước, ông Ngô Huy Thuần, Giám đốc Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Tổng Cty VEC) cho biết, đơn vị thực hiện theo các quy trình, quy định đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận, với hình ảnh xe qua trạm đơn vị đang thực hiện lưu vĩnh viễn.

Trước 30/6, VEC phải có kết quả lắp ETC

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết, theo yêu cầu của Chính phủ, các trạm thu phí BOT ở quốc lộ (QL), cao tốc trên cả nước phải áp dụng thu phí diện tử không dừng (ETC) từ năm 2018 - 2019, tuy nhiên đến nay, trên 5 tuyến cao tốc của VEC quản lý gồm: thì mới có tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình là được lắp đặt một số làn, còn lại 4 tuyến còn lại gồm: Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành, TPHCM- Long Thành - Dầu Giây chưa triển khai. Đây là nguyên nhân làm cho phương tiện ô tô đi qua các trạm thu phí của VEC cứ phải dừng lại vừa bất tiện, vừa gây ùn ứ cho giao thông.

Về việc 1 trong 2 vé giấy PV chuyển đại diện VEC chỉ xác định được hình ảnh 1 xe, ông Thuần cho biết, đây là tờ phiếu khách đi ô tô nhận ở đầu vào trạm KM6 (Sóc Sơn), khách ra ở trạm nào hiện tại đơn vị đang kiểm tra, xác minh tiếp ở các trạm đầu ra còn lại.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc VEC vừa phải chuyển đổi cơ quan chủ quản, yêu cầu tái cơ cấu của nhà nước và có cả sự trì trệ, thiếu chủ động của đội ngũ lãnh đạo của VEC. Để thực hiện nghiêm các chỉ đạo, yêu cầu của Chính phủ, với trách nhiệm là cơ quan quản lý lĩnh vực, Bộ GTVT vừa yêu cầu VEC thực hiện triển khai các làn thu phí ETC trên các tuyến cao tốc đơn vị đang quản lý; cùng với đó, có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan nếu để chậm tiến độ nêu trên. “Toàn bộ các nội dung này phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2022”, lãnh đạo Bộ GTVT thông tin.