Bản tin 8H: Kết luận vụ cô giáo trùm túi nilon lên đầu trẻ

TPO - UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt đối với cô giáo có hành vi trùm túi nilon lên đầu trẻ rồi đánh ở xã Báo Đáp.

Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với bà Nguyễn Thị Hồng N. (giáo viên lớp mầm non tư thục Bông Sen, xã Báo Đáp). Đồng thời, bà N. phải xin lỗi công khai người bị xâm phạm thân thể và cha mẹ người bị xâm phạm. Theo UBND huyện Trấn Yên, bà N. đã có hành vi dùng túi nilon màu đen trùm vào đầu học sinh ở lớp mầm non tư thục Bông Sen, "xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự". Trước đó, trưa ngày 14/5, thấy cháu Trần Huy K. tiểu tiện ra quần, khóc không ngủ, dỗ không nín, bà N. đã lấy một túi nilon màu đen trùm vào đầu bé và dùng tay đánh vào mông cháu bé 2 cái.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/5, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 80mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/5. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ hôm nay (28/5) đến 29/5 nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra vụ Mercedes S560 Maybach tông loạt xe máy ở hầm chung cư 6th Element (phường Xuân La) sáng 27/5. Theo đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, chiếc Mercedes S560 Maybach biển số ở TP.HCM mất lái, tông hàng loạt xe máy, rồi lao thẳng vào chốt bảo vệ. Sự việc xảy ra sau khi chủ xe giao cho một nhân viên bảo vệ là trưởng ca, lái xe vào vị trí đỗ. Bảo vệ này chưa có bằng lái, còn chiếc xe mới mua chưa lâu với giá hơn 10 tỷ đồng. Một nạn nhân bị thương, không nguy hiểm tính mạng. Chiếc xe sang bị nát đầu, 17 xe máy điện, một xe máy xăng cùng 2 bốt kiểm soát gửi xe của tòa nhà bị hư hỏng.

Ngày 27/5, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành chính về hành vi báo thông tin giả đối với một nữ công nhân trú trên địa bàn. Tối 17/5, chị L. (SN 1990) đến công an trình báo bị 2 thanh niên đi xe máy chặn lại cướp toàn bộ số tiền 15,2 triệu đồng vào 20h cùng ngày. Qua xác minh thông tin và trích xuất camera an ninh, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện chị L. khai báo gian dối. Sau đó, chị L. thừa nhận không bị cướp mà đã làm mất số tiền nói trên từ 3 ngày trước. Đây là số tiền chồng chị L. đi làm ăn xa gửi về để trả nợ. Sợ bị chồng mắng, chị L. đã nghĩ ra vở kịch bị cướp.

Ngày 27/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.239 ca nhiễm mới tại 46 tỉnh, thành phố (có 1.057 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.715.247 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.365 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.431.450 ca. Từ 17h30 ngày 26/5 đến 17h30 ngày 27/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca. (XEM CHI TIẾT)

Khoảng 17h50 ngày 27/5, người dân địa phương khi đi qua cầu bắc qua hồ Hao Hao (thuộc xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã phát hiện 3 mẹ con nhảy cầu tự tử. Sau khi hô hoán, nhiều người dân cùng 3 nhân viên thuộc Công ty môi trường Nghi Sơn đã nhảy xuống hồ lần lượt cứu sống 3 mẹ con rồi đưa lên bờ. Được biết, người mẹ được cứu sống tên H.T.B. (SN 1988) ở xã Hải Nhân, chồng của chị B. đang đi làm ở tỉnh phía Nam. Theo nhận định của nhiều người, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn gia đình. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 27/5, ban ngành chức năng TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã có báo cáo kết quả kiểm tra khu đất của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt tại hẻm 61, đường B’Lao Srê (thôn 6, xã Đại Lào), nơi Ngọc Trinh nói đã mua và xây dựng homestay. Theo đó, khu đất này gồm 2 thửa với tổng diện tích 1,1 ha, do bà Nguyệt nhận chuyển nhượng lại của một hộ dân ở xã Đại Lào từ cuối tháng 1/2022. UBND xã Đại Lào đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất đối với bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt; đồng thời, yêu cầu tự tháo dỡ để khắc phục hậu quả. (XEM CHI TIẾT)