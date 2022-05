Bản tin 8H: Bắt được cá trắm đen nặng 52 kg hiếm thấy ở Yên Bái

TPO - Ngư dân ở huyện Yên Bình (Yên Bái) đã bắt được cá trắm đen nặng 52 kg ở hồ Thác Bà vào hôm 25/5.

Ngày 26/5, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ngư dân bắt được cá trắm đen có kích thước lớn tại Yên Bái. Cùng ngày, anh Bùi Văn Đức (ở xã Thịnh Hưng, Yên Bình, Yên Bái) xác nhận, chính bố anh là ông Bùi Văn Chính đã bắt được con cá "khủng" ở hồ Thác Bà vào ngày 25/5. Con cá nặng 52 kg, phải 3 người kéo mới đưa được lên thuyền. Ngay sau đó đã có rất nhiều người hỏi mua cá, gia đình anh đã bán cho một vị khách ở Lào Cai với giá hơn 8 triệu đồng. Cá được chuyển lên Lào Cai ngay trong đêm. Ông Vũ Tuấn Mạnh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Bình, cho biết, người dân thường xuyên đánh bắt được cá trắm đen hơn 10kg ở hồ Thác Bà, nhưng cá nặng tới 52kg thì hiếm thấy.

Chiều 26/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cho biết, đã bắt giữ Lê Phạm Hoàng Duy (SN 2002) và Nguyễn Quang Minh (SN 2002, cùng trú tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ. Khoảng 14h30 cùng ngày, Thiếu tá Trịnh Đức Chung, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Ninh Bình, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 36B7-54995 vượt đèn đỏ tại khu vực ngã ba cầu Lim (phường Phúc Thành, TP Ninh Bình). Thiếu tá Chung ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng hai đối tượng trên không chấp hành, còn lao xe tông thẳng vào người Thiếu tá Chung để bỏ chạy. Hậu quả, Thiếu tá Chung bị thương phải đi cấp cứu. Tại bệnh viện, Thiếu tá Chung được chẩn đoán gãy chân, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 27/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm; riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Cũng trong chiều và tối 27/5, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa 30-50mm, cục bộ có mưa to với lượng mưa trên 100mm. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/5. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Ngày 26/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.080 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.714.008 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.223 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.422.085 ca. Từ 17h30 ngày 25/5 đến 17h30 ngày 26/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Chiều ngày 26/5, sau khi tiếp nhận thông tin không liên hệ được với người sống tại căn hộ ở tầng 28 một toà chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội), tổ trưởng dân phố cùng công an phường tiến hành mở cửa căn hộ thì phát hiện 4 người tử vong. Nạn nhân được xác định là chủ nhà anh N.H.H (SN 1979) tử vong tại phòng khách. Chị V.T.L (SN 1979), vợ anh H, cùng 2 cháu bé N.V.H.C (SN 2006) và 1 cháu bé nhỏ hơn khoảng 5 tuổi (chưa đăng ký trên nhân khẩu tòa nhà) tử vong trong phòng ngủ. Hiện tại cơ quan công an đang tiếp nhận điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/5, UBKT Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Diên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít. Ông Diên bị kỷ luật do kê khai lý lịch ứng cử HĐND huyện không trung thực và bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định. Cụ thể, ông Diên học bổ túc nhưng khai là học phổ thông, vợ bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng nhưng không khai. Bệnh cạnh đó, ông Diên bổ nhiệm ông Trần Văn Nhản giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Phước là không đúng quy định. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 26/5, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng, và khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Ban Bí thư nhận thấy ông Trung thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình. Ông Nhân cũng có nhiều sai phạm, bao gồm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc tuyển dụng viên chức. (XEM CHI TIẾT)