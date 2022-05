Bản tin 8H: Người đàn ông cứu 3 người trên chiếc xe máy mất phanh

TPO - Một thợ sửa xe lưu động đã kéo được chiếc xe mất phanh chở ba người lao trên đoạn đường đèo Tam Đảo (Vĩnh Phúc).

Ngày 29/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip người đàn ông kéo chiếc xe máy mất phanh từ trên đường đèo Tam Đảo, cứu 3 người trên xe thoát khỏi tai nạn. Qua tìm hiểu, “người hùng” tên là Đinh Văn Chiến (ở xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), làm nghề sửa xe lưu động. Anh Chiến cho biết, vào đầu giờ chiều cùng ngày, anh phát hiện xe máy tay ga chở 2 người lớn và một trẻ em va chạm vào đuôi ôtô khách 29 chỗ. Xe máy sau đó không dừng lại mà lao nhanh xuống dốc. Anh liền đuổi theo, nắm được vào đuôi xe và bóp phanh để giúp kéo chiếc xe tay ga lại. Sau đó, anh Chiến giúp thay cả hai má phanh cho xe tay ga để họ tiếp tục lên đường.

Tối 29/5, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên rơi từ tầng 22 của một chung cư trên địa bàn xuống đất tử vong. Theo đó, khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên mái hiên bằng kính tòa S1 thuộc chung cư Sun Avenue trên đường D2, phường An Phú, TP Thủ Đức. Khi bảo vệ lên kiểm tra, nạn nhân đã tử vong. Một cô gái xuống trình báo nạn nhân là bạn trai, rơi từ tầng 22. Bước đầu xác định người đàn ông là anh N.K.Q (27 tuổi, quê Cà Mau). Trước khi xảy ra vụ việc, anh Q cãi nhau với người yêu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 31/5, Bắc Bộ giảm mưa, vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Chiều và đêm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời mưa dông. Trung Bộ khoảng từ ngày 2/6 từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng có nắng nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm; khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/6, tập trung vào chiều và tối.

Ngày 29/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 890 ca nhiễm mới tại 39 tỉnh, thành phố (có 617 ca trong cộng đồng). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.717.251 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.439 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.448.352 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 189 ca. Từ 17h30 ngày 28/5 đến 17h30 ngày 29/5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.078 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin nhanh về trận mưa gây ngập sâu trên nhiều tuyến phố Hà Nội chiều 29/5, đại diện Cty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong khoảng thời gian từ 13h30 đến 15h30 trên địa bàn thành phố xảy ra mưa trên diện rộng. Lượng mưa trung bình đo được đạt từ 70-180mm, trong khi hệ thống thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng cho các trận mưa có cường độ trung bình khoảng 70 mm/2 giờ. Về giải pháp ứng phó, Công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý; đồng thời mở các cửa xả tại hồ Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ… vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống. (XEM CHI TIẾT)

Chiều tối 29/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, xe khách 29 chỗ BKS 29B-029.74 do ông Nguyễn Quang Cường (trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển đang trên đường từ thị trấn Tam Đảo đi thành phố Vĩnh Yên thì bị mất lái đâm vào taluy âm, rồi rơi xuống vực cách mặt đường khoảng 2-3m. Vụ tai nạn xảy ra tại Km 18+450 đường Quốc lộ 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo khiến 2 người bị thương, đã được đưa đi cấp cứu; một số hành khách khác bị xây xước nhẹ. Xe ô tô bị hư hỏng. Thời điểm đó, trên xe ô tô có 30 người đang trên đường đi du lịch trở về. (XEM CHI TIẾT)