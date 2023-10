Nghịch lý nhà ở xã hội ở Bình Dương

TP - Nhu cầu về nhà ở xã hội (NƠXH) ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương rất lớn song nhiều khu chung cư thương mại có bố trí NƠXH lại ế khách, trong khi chung cư xã hội giá rẻ lại không đáp ứng đủ nhu cầu.

Tranh nhau mua nhà giá rẻ

Tỉnh Bình Dương có hơn 1,2 triệu lao động, trong đó chủ yếu là người ngoại tỉnh đến sinh sống, làm việc. Nhiều trường hợp căn phòng trọ diện tích 15m nhưng có tới ba thế hệ 5 người sống chung.

Thấy được thực trạng đó, năm 2016 Dự án NƠXH Hòa Lợi (thành phố Thủ Dầu Một) do Tổng Cty Becamex IDC làm chủ đầu tư với hơn 5.000 căn hộ được khánh thành, có giá từ 100 - 180 triệu đồng/căn (30m2). Đây là dự án đầu tiên mang nhiều ý nghĩa, giải quyết tình trạng thiếu nhà ở của người lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống, làm việc. Với mô hình nhà ở giá thấp này, dự án nào vừa xây xong đều bán hết hàng.

“Từ năm 2017, khi nghe tin Bình Dương xây dựng thêm khu NƠXH Định Hòa tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tôi xin nghỉ việc hai ngày ở Cty để làm thủ tục, nộp hồ sơ đăng ký mua nhà. Thế nhưng hồ sơ sau đó bị trả lại với lý do hết sản phẩm. Hai năm sau đó, tôi nghe tin Bình Dương xây thêm khu NƠXH, nhưng do biết muộn nên một lần nữa hết phần”- anh Nguyễn Văn Ngọc, quê Nghệ An, công nhân ở trọ tại phường Phú Lợi (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho hay.

Ông Võ Văn Đức, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Dương cho biết: “Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình cho vay mua NƠXH trên địa bàn đã mang lại hiệu quả cao. Tính đến nay ngân hàng đã giải ngân số tiền hơn 230 tỷ đồng, giúp người thu nhập thấp hiện thực hóa ước mơ “an cư, lạc nghiệp”.

Giá mỗi căn NƠXH vài trăm triệu đồng, phù hợp với khả năng tài chính nên anh Nguyễn Văn Tiến, quê Quảng Nam, công nhân đang ở trọ tại thành phố Tân Uyên (Bình Dương) cũng mơ ước được sở hữu để an cư. Tuy nhiên, trong quá trình đi làm thủ tục gặp khó khăn nên anh Tiến bỏ cuộc. “Để hoàn tất hồ sơ đăng ký mua NƠXH rất lâu nhưng bị trả lại vì hết chỗ. Hồ sơ phải làm lại từ đầu khi đăng ký mua ở dự án khác, do công việc không được nghỉ nhiều nên tôi bỏ cuộc”- anh Tiến chia sẻ.

Chung cư thương mại có nhà ở xã hội ế khách

Nhu cầu về NƠXH ở thủ phủ công nghiệp Bình Dương rất lớn song nhiều khu chung cư thương mại có bố trí NƠXH lại rất “ế khách”. Nghịch lý này xuất phát từ việc giá bán mỗi căn hộ lên tới hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng tài chính của người lao động. Giá bán cao nhưng chủ đầu tư chẳng ai mặn mà.

Tại tỉnh Bình Dương hiện có nhiều khu chung cư thương mại bố trí NƠXH, giá từ 1 đến 2 tỷ đồng/căn. Có những chung cư rao bán NƠXH suốt nhiều năm song mới chỉ giải quyết được một nửa tổng sản phẩm. Đơn cử, từ năm 2014, dự án khu chung cư Thạnh Tân (khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An) được tỉnh Bình Dương cấp phép.

Căn hộ NƠXH của dự án này được đánh giá là giá rẻ hơn nhiều so với các dự án tương tự khác (dưới 1 tỷ đồng/căn), tuy nhiên vẫn “ế khách”. Đại diện Cty TNHH Đầu tư xây dựng Thạnh Tân, chủ đầu tư dự án cho biết, một trong những lý do đầu ra căn hộ NƠXH gặp khó là vì đối tượng mua nhà rất khắt khe, người đáp ứng được điều kiện này, lại thiếu điều kiện khác, dẫn đến cả người mua, người bán đều không tìm được tiếng nói chung.

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện một chủ đầu tư khu chung cư thương mại có bố trí NƠXH tại Bình Dương (xin không nêu tên) nói rằng, hầu hết doanh nghiệp không mặn mà đầu tư dự án theo mô hình kết hợp này. “Chung cư thương mại phải bỏ số tiền lớn mua đất, thuế, vật tư xây dựng công trình phải đáp ứng tiêu chuẩn với giá cao. Phần NƠXH chất lượng công trình vẫn như thương mại dù bán giá tiền tỷ mỗi căn vẫn không lời. Để ra hết sản phẩm NƠXH rất khó vì kén chọn đối tượng, có những dự án hàng nghìn căn thương mại bán hết, chỉ còn lại NƠXH”- lãnh đạo một doanh nghiệp cho biết.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương Võ Hoàng Ngân, cho biết để giúp người lao động có nơi an cư lạc nghiệp, địa phương đã xây dựng nhiều dự án NƠXH giá thấp, mặt khác bố trí NƠXH tại dự án nhà ở thương mại. Chủ đầu tư dự án được hỗ trợ vốn vay ưu đãi để xây dựng.

Trong năm 2023, Bình Dương tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho nhiều dự án NƠXH.