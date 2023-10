Đồng Nai công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Thành ủy Long Khánh và Huyện ủy Định Quán đã thực hiện điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ.

Ngày 31/10, Ban thường vụ Thành ủy Long Khánh (Đồng Nai) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Võ Văn Thành, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Long Khánh được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Xuân An, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Xuân An, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 1/11/2023. Đồng thời, Ban thường vụ Thành ủy Long Khánh trao quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đinh Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy phường Xuân An.

Trước đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán cũng đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Ngọc Thu, Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức vụ Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy; điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; điều động bà Trần Phong Lan, Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy về công tác tại Hội LHPN huyện và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2023.

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thúy Hà, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy từ ngày 1/10/2023, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.