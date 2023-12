Nghệ An vinh danh thanh niên công giáo tiêu biểu

TPO - 23 thanh niên công giáo được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An vinh danh là những thanh niên tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật.

Chiều 18/12, tại trụ sở Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi lễ Gặp mặt Thanh niên Công giáo tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm chào đón ngày lễ Giáng sinh, thi đua hướng tới Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam các cấp, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029.

Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều công trình, chương trình ý nghĩa với người dân vùng tôn giáo như: hỗ trợ xây dựng 20 sân bóng chuyền cho thanh thiếu nhi tại các vùng có đông đồng bào có đạo; tổ chức 15 đợt tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh cho hơn 2.000 nhân dân vùng tôn giáo; hỗ trợ 10 mô hình thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế; tuyên dương 40 thanh niên tôn giáo tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Từ thực tiễn hoạt động tại các địa phương đã có nhiều gương điển hình thanh niên tôn giáo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhằm động viên khích lệ, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp gỡ và vinh danh 23 thanh niên công giáo tiêu biểu. Đây là những hình mẫu, là điểm tựa cho hoạt động của các địa phương, đơn vị.

Tiêu biểu như anh Phạm Thế Duyệt - Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS (Trung tâm Y Tế huyện Nghi Lộc) đã có 3 năm liền đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hay tấm gương chị Đặng Hoàng Oanh - Giảng viên khoa Ngữ văn - Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh) với nhiều bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Em Mai Thị Ánh Thơ - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã xuất sắc đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, giải khuyến khích nghiên cứu khoa học toàn quốc EUREKA và có rất nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực và trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên đã được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các cấp, các ngành tặng Bằng khen, biểu dương, ghi nhận.

Tại buổi gặp mặt vinh danh, các đoàn viên thanh niên đã có những ý kiến đóng góp, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm để cùng nhau phát triển, nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay trong hoạt động Đoàn cũng như cuộc sống.