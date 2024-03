Nghệ An tuyên dương đảng viên trẻ và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

TPO - 15 đảng viên trẻ xuất sắc được tuyên dương và 14 cán bộ Đoàn đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 là những đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở tỉnh Nghệ An.

Chiều 20/3, tại Bảo tàng Xô Viết - Nghệ Tĩnh (TP. Vinh, Nghệ An), Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tổ chức chương trình tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc; trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 và trao giải thưởng thi vẽ tranh hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" năm 2024.

Chương trình cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và 110 năm ngày sinh anh hùng Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024).

Tham dự chương trình có anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn; ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng đại diện Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Lễ tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc là dịp để ghi nhận và tôn vinh đội ngũ đảng viên trẻ và cán bộ Đoàn tiêu biểu các cấp; kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình đảng viên trẻ xuất sắc, những đảng viên trẻ đã phát huy phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu, nỗ lực, sáng tạo trong công tác chuyên môn, các hoạt động tình nguyện, truyền lửa cho những thế hệ nối tiếp, xung kích đảm nhận những khâu khó, việc mới, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An khẳng định, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, thi đua thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Nghệ An đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các chương trình do T.Ư Đoàn phát động. Từ thực tiễn sinh động và sôi nổi đó xuất hiện nhiều đoàn viên thanh niên tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh của đời sống xã hội. Trong đó, 15 đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ Đoàn đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 là những cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do T.Ư Đoàn phát động, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn tỉnh Nghệ An đã triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó có Cuộc thi vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” năm 2024.

Sau hơn 1 tháng triển khai cuộc thi, đã có hơn 450 tác phẩm tham gia vòng thi cấp cơ sở, hơn 80 tác phẩm tham gia vòng thi cấp tỉnh với tổng số hơn 400 tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh và những người đam mê hội họa tham gia.

Nhằm ghi nhận, động viên, khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đã có thành tích cao trong Cuộc thi Vẽ tranh hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã quyết định trao 4 giải Nhất, 7 giải Nhì, 7 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cũng đã có quyết định tặng Giấy khen cho 16 tác giả, nhóm tác giả, đạt giải Nhất, Nhì, Ba của cuộc thi.