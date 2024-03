Thủ lĩnh Đoàn áo lính nhiệt huyết, nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024

TPO - Trung úy Nguyễn Anh Tú - Bí thư Đoàn thanh niên Công an Quỳ Hợp là một trong hai cán bộ đoàn xuất sắc, tiêu biểu của tỉnh Nghệ An vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Phát huy nhiệt huyết tuổi trẻ

“Là Bí thư Chi Đoàn Công an huyện Quỳ Hợp, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng lần này. Đây vừa là phần thưởng cao quý, vừa là động lực quan trọng để tôi tiếp tục cố gắng, nỗ lực phát huy sức trẻ và tính tiên phong của đoàn viên thanh niên Công an huyện trong thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì nhân dân phục vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xứng đáng là đoàn viên thanh niên Công an trên quê hương Bác Hồ kính yêu”, Trung úy Nguyễn Anh Tú - Bí thư Đoàn thanh niên Công an Quỳ Hợp, Nghệ An chia sẻ.

Với vai trò “thủ lĩnh”, Trung úy Nguyễn Anh Tú luôn nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào tại đơn vị như: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân. Ngoài ra, các chương trình tình nghĩa Uống nước nhớ nguồn, Bát cháo nghĩa tình, Đông ấm cho em, Xuân tình nguyện, mùa đông ấm, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; Chiến dịch hành quân xanh,… cũng tạo được sức lan tỏa lớn.

Trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch Phủ xanh tài khoản định danh điện tử (VNeID), Trung úy Tú chủ động tham mưu lãnh đạo Công an huyện và Huyện đoàn Quỳ Hợp, qua đó, đã kích hoạt tài khoản định danh cho người dân vượt chỉ tiêu Công an tỉnh Nghệ An giao (108%). Bên cạnh đó, anh còn huy động đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn cũng như đoàn viên, thanh niên Công an xã chính quy tích cực hưởng ứng các phong trào như: Tết trồng cây; xây dựng và trao tặng Đường cờ Tổ quốc; tham gia hiến máu tình nguyện, chương trình Tiếp sức mùa thi…

“Quỳ Hợp là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó tỉ lệ hộ nghèo còn cao, có rất nhiều hộ gia đình chính sách, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ để ổn định cuộc sống. Thời gian qua, mỗi đoàn viên thanh niên Công an huyện luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, gần dân, sát dân, huy động sự vào cuộc, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và đoàn thể các cấp trong thực hiện các phần việc, công trình. Quá trình thực hiện gặp một số khó khăn như nguồn kinh phí huy động để triển khai các công trình còn hạn chế, có lúc chưa đáp ứng và giải quyết hết được nhu cầu chính đáng của người dân…”, Trung úy Tú cho hay.

Những công trình nặng nghĩa tình quân dân

Một trong những sáng kiến của Trung úy Nguyễn Anh Tú được Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An, Huyện ủy Quỳ Hợp biểu dương, nhân rộng là mô hình “24 giờ trải nghiệm”. “Đây là mô hình trải nghiệm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trên cơ sở huy động đoàn viên thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp về các thôn, bản làng, xóm khó khăn “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”, Trung úy Tú chia sẻ.

Theo anh Tú, mô hình “24 giờ trải nghiệm” được triển khai từ tháng 6/2022 với các hoạt động hướng về người dân khó khăn trên địa bàn, được thực hiện theo quý. Đến nay, sau hơn một năm triển khai, “24 giờ trải nghiệm” với chủ công là đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn, cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị đã vận động xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa 4 ngôi nhà, 4 chuồng trại; hỗ trợ 3 cặp lợn, dê giống sinh sản; hỗ trợ vật liệu, ngày công để xây dựng, tu sửa 2 sân bóng chuyền; trao quà 5 hộ gia đình chính sách, 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng giá trị hơn 550 triệu đồng.

Những năm qua, Công an huyện Quỳ Hợp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, các hoạt động hướng về cộng đồng, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng dân được đặc biệt chú trọng. Các hoạt động không chỉ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống mà qua đó tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân.

“Thông qua các hoạt động hướng về người dân đã xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên công an “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ”. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Công an huyện đã nêu cao tinh thần xung kích vì cộng đồng, phục vụ nhân dân, từ đó hình thành lối sống đẹp, sống trách nhiệm và cống hiến”, Trung úy Tú cho hay.

Các thành tích của Trung úy Nguyễn Anh Tú: - Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023. - Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2023. - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức năm 2023. - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong tham gia cuộc thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức năm 2023. - Bằng khen của Tỉnh đoàn Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tháng thanh niên năm 2023. - Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2023…