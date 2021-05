Ngày bầu cử đặc biệt của cử tri trong khu cách ly do COVID-19

TPO - Sáng nay, hơn 700 người đang bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện ở Gia Lai đã thực hiện quyền bầu cử. Trong khi đó, tại Trại giam Đắk Trung (C10, Bộ Công an), 242 cử tri là các cán bộ, chiến sĩ cũng hoàn tất bỏ phiếu sớm.