Ngân hàng đầu tiên đưa cổ phiếu lên sàn HoSE trong năm nay

TPO - Dự kiến vào ngày 8/3, hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á sẽ có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn HoSE. Nam A Bank là ngân hàng duy nhất đã được HoSE chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu trong năm 2023.

Tuần này, có 10 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 8 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu và 1 công ty thực hiện quyền mua.

Hơn 1tỷ cổ phiếu NAB lên HoSE

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã chứng khoán: NAB) vừa có nghị quyết thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom và chuyển qua sàn HoSE.

Theo đó, Nam A Bank sẽ hủy đăng ký giao dịch hơn 1 tỷ cổ phiếu NAB trên Upcom từ ngày 29/2. Cổ phiếu NAB dự kiến sẽ lên sàn HoSE với ngày giao dịch đầu tiên là 8/3. Trước đó, Nam A Bank là ngân hàng duy nhất được HoSE chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu trong năm 2023.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản NAB đạt hơn 210.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm 2023, gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Các chỉ tiêu quan trọng khác, như: Huy động vốn đạt gần 165.000 tỷ đồng (tăng gần 20% so với đầu năm 2023), dư nợ cho vay đạt gần 142.000 tỷ đồng (tăng hơn 18% so với đầu năm 2023).

Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) - đăng ký bán 600.000 cổ phiếu OCB nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/2 - 20/3, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh qua sàn. Nếu giao dịch thành công, bà Việt Triều sẽ giảm sở hữu tại OCB từ 5,07 triệu cổ phần xuống còn 4,47 triệu cổ phần.

Từ ngày 11/1 - 8/2, bà Triều đã bán xong 427.100 cổ phiếu trên tổng số 500.000 cổ phiếu OCB đăng ký bán do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng.

Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán: VPI) vừa phát hành 6,5 triệu trái phiếu, thu về 650 tỷ đồng. Đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn của lô trái phiếu này là 36 tháng, trả lãi 6 tháng/lần. Lãi suất cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi.

Văn Phú - Invest đã dùng 2 tài sản để bảo đảm cho việc phát hành lô trái phiếu này. Một là tài sản gắn liền với đất theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn, cùng quyền tài sản phát sinh từ/hoặc liên quan đến tài sản trên. Tài sản thứ hai là 16,5 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của ông Tô Như Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Văn Phú - Invest. Tổng giá trị tài sản bảo đảm là 1.155 tỷ đồng.

Phó Tổng giám đốc Dabaco Việt Nam nghỉ việc sau 6 tháng

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) vừa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Bùi Hải Huyền. Việc miễn nhiệm bà Huyền căn cứ theo tình hình thực tế và nguyện vọng cá nhân.

Bà Bùi Hải Huyền được bổ nhiệm vào chức Phó Tổng giám đốc Dabaco để tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và điều hành công việc được phân công từ 16/8/2023. Như vậy, thời gian tại vị của bà Huyền tại Dabaco kéo dài chưa đầy nửa năm.

Trước khi về Dabaco, bà Huyền từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại Tập đoàn FLC từ tháng 3/2020 cho đến khi thôi nhiệm hồi tháng 2/2023. Bà Huyền là một trong số những lãnh đạo kỳ cựu của FLC với hơn 12 năm gắn bó, giữ nhiều vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” FLC như: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông dược H.A.I, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes…

Vào ngày 23/2, Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank - mã chứng khoán: PGB) sẽ chốt quyền cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, PG Bank sẽ phát hành 200 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:4, có nghĩa tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận 4 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán lần lượt tương ứng với hơn 1.266 tỷ đồng và gần 318 tỷ đồng.

Ngoài phương án phát hành cổ phiếu trên, trước đó PG Bank còn thông qua kế hoạch phát hành thêm 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ phân phối là 15:4. Việc tăng vốn sẽ được thực hiện ngay sau khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Thời gian hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn dự kiến chậm nhất là trong quý III/2024.

Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/2 và thời gian chi trả là vào ngày 25/3 tới.

Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGM dự kiến chi gần 42 tỷ đồng để tạm ứng cho đợt trả cổ tức này.